Fact Check-Presidente francés no fue cubierto de coronas de flores; video está manipulado

28 jul (Reuters) - Un video digitalmente alterado, donde se observa al presidente francés Emmanuel Macron cubierto de coronas de flores hasta sus rodillas, ha confundido a algunos usuarios en redes sociales; quienes creen que se trata de una grabación auténtica.

“El divertido vídeo de la visita de Macron a la Polinesia Francesa”, “Macron visitó Polinesia y nos regala esta joya” mencionan publicaciones en Instagram que recuperan este clip ( here , here ) y en total han superado los 186 mil “Me gusta”. Ejemplos en Facebook y en Twitter pueden verse aquí: ( here , here , here ).

Tal como explicó Reuters en inglés ( here ) se trata de un video manipulado.

El mandatario recibió varias coronas de flores como bienvenida a Tahití, en la Polinesia Francesa el 24 de julio ( here ) pero no las suficientes como para cubrirle hasta las rodillas.

Alrededor del segundo 0:07 del clip es perceptible que las coronas de flores que, supuestamente, cubren sus brazos hasta sus rodillas, no se mueven de manera natural ( here ).

El clip satírico parece haber sido compartido por primera vez en Twitter el 26 de julio ( here ).

Una fotografía del servicio Getty Images muestra desde otro ángulo al mandatario galo con guirnaldas en el mismo evento: ( here ).

Las imágenes del clip manipulado fueron retomadas del reporte del medio francés EuroNews sobre esta visita oficial. Alrededor del minuto 0:53 se observa en la misma toma, que Macron no estaba cubierto con tal cantidad de flores ( youtu.be/EF54o8S6QFg?t=53 ).

VEREDICTO

Sátira. El video ha sido editado para exagerar la cantidad de flores en el cuerpo del presidente francés Emmanuel Macron.

