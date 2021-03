Fact Check-Foto de Cristiano Ronaldo con un cartel llamando tiranos a las autoridades de Cuba es un montaje

12 mar (Reuters) - “Patria y Vida ¡Largo del poder, tiranos!”, reza el mensaje de un cartel sostenido por el futbolista portugués Cristiano Ronaldo en una imagen que se ha hecho viral en las redes sociales. La imagen del letrero con esa proclama, en alusión supuestamente a la situación en Cuba, es una alteración de una fotografía tomada al jugador en 2011 durante unos actos solidarios de recaudación de fondos para la localidad española de Lorca, tras sufrir daños por los sismos que se produjeron en el lugar unos días antes.

Más de 1.000 usuarios han compartido la instantánea, que va acompañada del texto “MUCHAS GRACIAS, RONALDO, POR TU APOYO A LA LIBERTAD DE CUBA” aquí (here). Aunque muchos de la veintena de comentarios que generó la publicación, subida a Facebook el 20 de febrero, muestran que los usuarios detectaron que se trataba de un montaje fotográfico, otros sí se lo creyeron. “Arriba Ronaldo, gracias por tu contribución a la causa de la libertad de Cuba y el movimiento nacional cubano. i Patria y Vida”, afirmó uno.

Una búsqueda inversa de la imagen en Google permite descubrir la fotografía original en publicaciones del 18 de mayo de 2011 en al menos dos medios de comunicación españoles, Elcorreo.com y Elcomercio.es (aquí here y aquí here ), además de uno holandés (aquí here ).

La versión sin editar muestra a Ronaldo con un cartel que dice, “Todos con Lorca.”

La instantánea fue tomada con motivo de la visita del Real Madrid, club en el que militaba entonces el actual futbolista de la Juventus de Italia, a la ciudad de Lorca para disputar un partido benéfico con jugadores de Murcia, la región donde se encuentra esa localidad, duramente golpeada una semana antes por un doble sismo que dejó nueve muertos y devastadores daños materiales (aquí here , aquí here y aquí here ).

Al profundizar la búsqueda en internet y las redes sociales, Reuters pudo descubrir que la instantánea ha sido usada en los últimos años en montajes fotográficos de toda índole, en los que simplemente se alteró el contenido del letrero que sostenía Ronaldo para incluir toda clase de mensajes, algunos jocosos sobre su rivalidad con Messi o con propaganda comercial de una pizzería de Buenos Aires, y otros más serios como un falso apoyo del deportista lusitano a la causa palestina (aquí here , here , aquí here y aquí here ).

Alterada. Fotografía del futbolista Cristiano Ronaldo sosteniendo un cartel de rechazo a las autoridades de Cuba es un montaje a partir de una imagen de 2011, cuando la estrella portuguesa acudió a un acto benéfico en la ciudad española de Lorca para recaudar fondos para esa localidad, golpeada pocos días antes por dos devastadores sismos.

