Fact Check-Esta fotografía no muestra una marcha en favor del Gobierno de Cuba en julio de 2021

16 jul (Reuters) - Una imagen de 2017, donde se observa una multitud congregada en la Habana, Cuba fue erróneamente etiquetada como una marcha en apoyo al Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras las manifestaciones en su contra que comenzaron el 11 de julio de 2021.

En la imagen, capturada en la Plaza de la Revolución, se distingue una pancarta con una fotografía de Fidel y Raúl Castro, anteriores líderes de la isla.

En respuesta a las manifestaciones antigubernamentales alrededor del país caribeño, testigos de Reuters dijeron el domingo que vieron manifestaciones más pequeñas a favor del Gobierno enfrentárseles ( here ). Sin embargo, esta imagen que circula en redes sociales no es de esas recientes manifestaciones.

“Esta reacción consiguió el Imperio con su intervención en Cuba” y “Aquí está la Cuba que resiste @diazcanelb”, puede leerse en las publicaciones que retoman este material que han sido compartidas más de 500 veces ( here , here ). En Instagram, la imagen ha superado los 1,200 “Me gusta” ( here ).

“Es el pueblo cubano que defiende la revolución y los lacayos del imperialismo ahí quedaron”, “Un abrazo fraterno a los cubanos que son de sangre valiente qué jamás se van a arrodillar al imperialismo” puede leerse en los comentarios de las publicaciones en redes sociales hechas entre el 12 y 13 de julio.

Reuters no pudo rastrear de manera independiente el origen de la imagen vertical que circula en redes sociales. Sin embargo, otras fotografías señalan que retrata una marcha en 2017 para conmemorar el Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores en La Habana.

Mediante múltiples búsquedas inversas, Reuters encontró que una fotografía que muestra el mismo ángulo del fondo de la manifestación, donde se observan los mismos postes de alumbrado público, edificios y la misma alineación de pancartas, fue publicada por la Agencia Cubana de Noticias ( here) en una nota fechada el 1 de mayo de 2017. El medio La Vanguardia, también publicó la imagen el mismo día ( here ).

Reuters encontró otra fotografía de Alamy Lives News aquí ( here ) que muestra un ángulo más cercano de la imagen de Fidel y Raúl Castro llevada por uno de los contingentes.

El Primero de Mayo es la festividad más importante del país después del 1 de enero, día de la victoria de la revolución de 1959 del exlíder Fidel Castro. ( here )

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos se manifestaron en distintos puntos en la isla contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel. En medio de una severa crisis económica y un aumento récord en los contagios por COVID-19. ( here ). El lunes, un hombre murió y varios civiles y funcionarios de seguridad fueron trasladados a un hospital tras resultar heridos durante una protesta en La Habana según reportó la Agencia Cubana de Noticias ( here ).

VEREDICTO

Falso. La imagen corresponde a una marcha en Cuba por el Día Internacional de los Trabajadores en 2017, no a las protestas registradas en la isla en julio de 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .