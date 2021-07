Fact Check-Raúl Castro no ha huido de Cuba a Venezuela, la foto bajando de un avión es de 2015

Actualiza con comentarios a Reuters del Gobierno de Cuba

14 jul (Reuters) - Varios usuarios en redes sociales informaron que el expresidente cubano Raúl Castro huyó de Cuba hacia Venezuela horas después de desatarse las protestas contra el Gobierno en la isla el 11 de julio de 2021. Las publicaciones acompañan el mensaje con una fotografía del general cubano bajando de un avión. La información es falsa, según dijo a Reuters una fuente del Gobierno del país caribeño. Además, la imagen corresponde a un viaje de Raúl Castro a Costa Rica en 2015 para participar en una cumbre de mandatarios.

Las publicaciones, visibles aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ), van acompañadas de la imagen del hermano del fallecido Fidel Castro descendiendo por la escalinata de un avión. "Raul Castro huye de Cuba, llegó a Caracas Venezuela", dice una.

Mediante una búsqueda de imagen inversa en internet, Reuters encontró que la fotografía corresponde en realidad al momento en que Raúl Castro llegó a Costa Rica en 2015 para participar en una cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), aquí ( here ) y aquí ( here ).

El gobierno cubano desmintió a Reuters la supuesta salida del expresidente de la isla. “Raúl Castro está muy bien y en Cuba”, afirmó por correo electrónico Noraimis Ramos, funcionario de la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Comunicaciones.

El exmandatario y general del Ejército cubano, de 90 años y que aparece en contadas ocasiones en público, participó el mismo día en que iniciaron las protestas en una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidida por Díaz-Canel de acuerdo con un comunicado del propio partido, aquí ( here ) y una notica del diario oficial Granma aquí ( here ).

La noticia de su intervención en ese evento fue divulgada por medios como la cadena de televisión CNN en Español aquí ( here ) o el diario mexicano Excelsior aquí ( here ).

Miles de cubanos salieron a las calles desde el domingo 11 de julio tras meses de crisis, restricciones pandémicas y lo que denunciaron era negligencia del Gobierno. En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que Estados Unidos era responsable de los disturbios ( here ).

Reuters ya desmintió anteriormente otras publicaciones en Facebook con bulos sobre la situación en Cuba aquí ( aquí ( here ) y aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. La fotografía de Raúl Castro en un avión es de 2015; no hay evidencia de que haya huido de Cuba tras las protestas.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aqui (here).