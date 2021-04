Fact Check-@Marujarramos (ahora @Maru_invencible) parece ser una cuenta que se hace pasar por feminista radical

5 abr (Reuters) - En redes sociales circulan capturas de publicaciones de una cuenta que se hace pasar por feminista radical. Los tuits tienen por finalidad generar polémica en torno a una causa sociopolítica. La cuenta @Marujarramos sigue activa en Twitter, pero ahora con el nombre de usuario @Maru_invencible. Sus publicaciones parecerían ser una opinión legítima; no obstante, su narrativa, fecha de creación e interacciones con otras cuentas son las características de una cuenta troll.

Aunque @Marujarramos hace referencia a la situación social y política en España, los usuarios en redes sociales que retoman su contenido dan por entendido que se trata de una persona real (aquí here ), (aquí here ), (aquí here ), (aquí here ) y (aquí here ). Retoman dicho contenido como ejemplo de lo que es ser feminista radical, empatizar con dicho movimiento o ser afín a la ideología de izquierda, atea, en favor del aborto y antifascista.

La Red #RompeElMiedo, organización no gubernamental mexicana especializada en derechos humanos y acceso a la información, compartió en un video algunos elementos que pueden ayudar a identificar una cuenta inautenticas en redes sociales ( here ).

Para el caso de @Maru_invencible, la fecha de creación (7 de marzo de 2021 según la herramienta Twopcharts,com), la lista de seguidores con características similares (aquí here ) y su reiterado discurso de odio (aquí here ) y (aquí here ) concuerdan con los de una cuenta inauténtica.

En España, el medio de verificación Maldita.es ha hablado del caso de @maru_invencible y de otras cuentas que utilizan los mismos elementos para hacerse pasar por “feministas enojadas”. Básicamente publican mensajes con el fin de ridiculizar al movimiento feminista, aunque se hagan pasar por partidarias de éste o afines a partidos de izquierda (aquí here ).

Al término de la edición de este texto, la cuenta @maru_invencible no contestó a la solicitud de comentario hecha por Reuters.

VEREDICTO

Engañoso. Los elementos que constituyen el perfil en Twitter de @Marujarramos (ahora @Maruja_invencible) parecen corresponder ampliamente con los de una cuenta troll.

