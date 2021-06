Fact Check-Video de politóloga mexicana y otros personajes está alterado

4 jun (Reuters) - Días previos a las elecciones intermedias en México, un fragmento de un video de 2017 en el que Denise Dresser, politóloga y escritora mexicana, invitó a los habitantes del Estado de México, a no votar por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido editado para aparentar que su mensaje incluye, además, a otras organizaciones de oposición del partido gobernante de la contienda electoral del 2021.

“Neta hazles caso... Alza la voz... [emoji de tache] Ni un voto para el PRIANRDMC [Emoji de tache]”, se lee en un tweet con el video alterado aquí ( here ), que ha sido compartido más de 1,139 veces desde su publicación el 29 de mayo. Usuarios también lo han compartido en Facebook aquí ( here , here )

El material de 1:44 minutos, incluye una franja blanca con el texto “No votes por el PRIANRD”. Estas siglas hacen referencia al PRI, al Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres organizaciones opositoras al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las próximas elecciones del 6 de junio. Algunas publicaciones en su descripción incluyen en estas siglas al partido Movimiento Ciudadano (MC), que también se enfrenta a Morena en estas elecciones.

El video original fue publicado en mayo del 2017 y puede verse aquí ( here , here ). Además de Dresser, se observan al académico Sergio Aguayo, el poeta y activista Javier Sicilia, el economista Enrique Galván Ochoa, entre otros. Fue parte de la campaña AlzaLaVoz de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), una organización no gubernamental. Este y otros contenidos de la iniciativa fueron difundidos con el hashtag #NiUnVotoMásAlPRI ( here ).

A lo largo del video editado, además de la franja blanca, también aparece un “PRIANRD” sobrepuesto en algunas partes del clip (alrededor de la marc 00:13 o 1:05 aquí ( here ), incluido en momentos en los que el texto del video original solo indicaba “PRI”, por ejemplo, alrededor de la marca 1:08.

En el video original, la politóloga hace referencia al 4 de junio, la fecha de las elecciones en 2017, en los que el Estado de México elegiría un nuevo gobernador ( here )

La AP, que verificó este mismo contenido engañoso aquí ( here ), identificó que una página pro-AMLO en Facebook amplificó el material en un video titulado “Última Hora: ¡Denise Dresser se voltea, pide no votar por el PRIAN!”. Este mismo video en su canal de YouTube ya rebasa las 200,000 vistas ( youtu.be/KNxKfYRL1wM?t=201).

VEREDICTO

Alterado. En este video de 2017, Dresser y otros personajes invitaron a los mexicanos a no votar por el PRI. Una versión reciente ha sido editada para agregar textos sobrepuestos en relación a no votar por otros opositores al partido gobernante Morena.

