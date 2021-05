Fact Check-Foto de ejecución de adolescente es de Siria, no de Palestina

CIUDAD DE MÉXICO, 26 may (Reuters) - Una publicación en Facebook presenta la fotografía de un adolescente en el momento en que lo ejecutaron lanzándolo desde lo alto de un edificio, con la denuncia de que el ajusticiamiento tuvo lugar en territorio palestino como castigo por ser homosexual. La foto corresponde en realidad a Siria y es del año 2016.

La publicación, del 23 de mayo, es visible aquí (advertencia contenido gráfico sensible aquí ( here ). "Hay que botar (echar) a la mitad de los profesores Universitarios del mundo o esto se jode...", indica el mensaje que la acompaña.

La fotografía de la ejecución aparece pegada debajo de otra de unos jóvenes con una pancarta que reza “Queers for Palestine”. Sobre esta última puede leerse el título “homosexuales por Palestina”, mientras que sobre la del ajusticiamiento está escrito el mensaje “Palestina por (sic) los homosexuales”, con el objetivo de mostrar la supuesta contradicción.

Búsquedas inversas de la imagen en Google revelan que la instantánea de los jóvenes con el letrero es del 16 de diciembre de 2017 y fue publicada en Facebook por The University of Sydney Queer Action Collective en Australia con un texto que reclama para Palestina la capitalidad de Jerusalén aquí ( here ). El grupo, sobre el que es posible conocer más detalles aquí ( srcusyd.net.au/about-us/ ), argumenta que "las luchas de personas marginadas están intrínsecamente conectadas" con las suyas.

“No hay liberación para nosotros mientras el pueblo palestino esté siendo oprimido. ¡Jerusalén siempre será la capital de Palestina!”, denuncia.

La fotografía de la ejecución aparece en una información del 4 de enero de 2016 de la agencia de noticias afgana The Kaahma Press News Agency titulada: "ISIS lanza a un adolescente desde un tejado por ser gay pero exonera su presunto violador" aquí ( here ). La notica detalla que la ejecución de ISIS, como se conoce al grupo extremista Estado Islámico por sus siglas en inglés, tuvo lugar en la provincia siria de Deir Ezzor. La víctima, de alrededor de 15 años y cuya identidad no fue revelada, había sido supuestamente violada por un comandante de ISIS identificado como Zaid al-Jazrawi. El 5 de enero de 2017 el diario británico The Independent reportó también la ejecución, aunque no incluyó la imagen en su reporte aquí ( here ). Según The Independent, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aquí ( www.syriahr.com/ ) le informó de que decenas de hombres habían sido ajusticiados por los yihadistas del ISIS debido a su homosexualidad.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (Conapred) dio la noticia con la misma fotografía el 7 de enero de 2016 aquí ( here ).

Aunque la imagen de la terrible ejecución no corresponde a Palestina, en un informe en 2020, Amnistía Internacional reporto que las personas LGBTI en Palestina "seguían sufriendo discriminación y falta de protección". El reporte con más detalles puede leerse aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Imagen de adolescente ejecutado no es de Palestina, sino de Siria.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).