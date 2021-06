Fact Check-Publicaciones falsas sobre Joaquín “El Chapo” Guzmán

10 jun (Reuters) - Al menos 1,000 publicaciones en Facebook alegan que Joaquín “El Chapo” Guzmán, el encarcelado exlíder del cartel de Sinaloa, ha fallecido. Al 10 de junio del 2021 la noticia no tiene sustento, ningún medio ha reportado sobre el supuesto deceso y el abogado de Guzmán confirmó a Reuters que la información es falsa.

“‼️Dan a conocer la #Muerte del capo (El #Chapo #Guzmán) ‼️Hace unos minutos murió en prisión. El video se filtró”, dice el inicio del mensaje que ha sido publicado desde el 9 de junio, de acuerdo a las publicaciones más antiguas que Reuters pudo identificar con CrowdTangle, herramienta de monitoreo y análisis de redes sociales ( here , here ).

La mayoría de las publicaciones luego invitan a dar clic a un enlace, para supuestamente ver el material, pero no muestra ninguna información.

Ningún medio de comunicación ha reportado sobre el supuesto deceso de Guzmán, de 64 años, en los últimos días. El capo mexicano, quien se encuentra en la prisión federal Supermax en Florence, Colorado, Estados Unidos, fue condenado en febrero de 2019 por traficar toneladas de droga y de liderar operativos de asesinatos múltiples como el jefe del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas de México. ( here )

Contactado por Reuters, Jeffrey Lichtman, quien representó a Guzmán en el juicio de 11 semanas en Estados Unidos entre 2018 y 2019 ( here , here ), dijo en un correo electrónico que Guzmán “está vivo”.

Las publicaciones además incluyen una imagen que supuestamente muestra a Guzmán en la cárcel, pero que en realidad ha sido falsamente etiquetada.

La imagen de varias celdas individuales que puede verse aquí ( here ) fue capturada por Lucy Nicholson, fotógrafa de Reuters en 2012 y retrata una “sesión de terapia de grupo en la prisión estatal de San Quentin en San Quentin, California”, la correccional más antigua en el estado.

No es la primera vez que Reuters desmiente publicaciones con este mismo formato: afirmaciones falsas, imágenes sacadas de contexto y enlaces que no muestran ninguna información, que advertían sobre falsos accidentes ( here , here ), sismos ( here ) y fallecimientos de personas públicas ( here , here )

VEREDICTO

Falso. Al 10 de junio de 2021, Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha muerto; publicaciones con esta falsa advertencia utilizan una foto no relacionada al capo mexicano.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales, aquí ( here ).