Fact Check-Encuesta donde el presidente mexicano fue “el mejor líder evaluado” sólo considera 13 países

27 may (Reuters) - Una imagen compartida en redes sociales asegura que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es considerado el líder mejor evaluado del mundo, de acuerdo con la consultora Morning Consult. Esto es engañoso: aunque sí llegó a estar en el “primer lugar” durante el 7, 8 y 10 de mayo, la compañía considera 13 países para su medición y la información que recopilan se actualiza periódicamente.

“Pues resulta que AMLO ya no es el segundo mejor líder evaluado del mundo... es el primero” se lee al inicio del texto dentro de la imagen. Juntas, las publicaciones con este material, han sido compartidas más de 7,000 veces en Facebook, principalmente en grupos en favor de López Obrador: ( here , here , here , here ).

Esta misma apreciación fue hecha por el mandatario mexicano el 14 de mayo de 2021 en su conferencia matutina diaria, cuando compartió información de la encuestadora estadounidense Morning Consult, que evalúa los niveles de aprobación de los mandatorios de 13 países y se actualiza periódicamente.

“Es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco (localidad, municipio y estado de donde es originario López Obrador) ya está en primer lugar”, dijo: ( youtu.be/tGhpDiu_Wo0?t=4501 ).

El mandatario mostró una captura de pantalla al corte del 13 de mayo, como lo muestran las siguientes capturas en medios de comunicación: ( here , here , here ). Sin embargo, los últimos datos capturados en ese entonces eran del 11 de mayo, esto puede comprobarse con el porcentaje de aprobación del “60%” al que hizo referencia López Obrador en la conferencia (como se observa en esta gráfica: ver “López Obrador” el 11 de mayo: here ).

Para esa fecha, el primer ministro de la India, Narendra Modi ocupó el primer lugar en la lista y López Obrador el segundo lugar. Sin embargo, días antes el mandatario mexicano sí encabezo el puntaje (7, 8 y 10 de mayo del 2021). Hasta entonces, Modi había mantenido la mayor puntuación desde el 1 de enero de 2020.

METODOLOGÍA

La plataforma Political Intelligence, de la consultora estadounidense Morning Consult, disponible aquí: ( here ) tiene una actualización semanal y sólo mide los niveles de aprobación de los mandatarios de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México y Reino Unido.

La consultora explica que utiliza una escala de puntos del -50 al 100 y la muestra de personas encuestadas para la medición varía dependiendo de cada nación.

Vía correo electrónico una vocera de Morning Consult comentó a Reuters que la realización diaria de las entrevistas a esos 13 países (en total más de 11,000) le permite a la consultora “identificar más rápidamente movimientos o tendencias”. Sin embargo, no ofreció más información sobre el porqué considerar a estas naciones en específico o si en algún momento podrían incluir a más.

Al 20 de mayo (la más reciente actualización a la fecha de publicación de este artículo), señaló una aprobación del 57% y una desaprobación del 33% a López Obrador. La muestra fue de 2,673 adultos encuestados ( here ).

Reuters ha desmentido con anterioridad otras publicaciones en redes sociales sobre las elecciones del próximo 6 de junio en México: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falta contexto. López Obrador sí encabezó un listado de aprobación de mandatarios internacionales, en mayo del 2021. Sin embargo, esta medición sólo contempla a los líderes de 13 países y se actualiza periódicamente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .