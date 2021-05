Fact Check-Enrique Iglesias fue presa de publicaciones falsas en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, 19 may (Reuters) - Varias publicaciones en Facebook aseguraron que el cantante español Enrique Iglesias ha fallecido. Sin embargo, se trata de un bulo, pues ningún medio ha informado sobre su muerte y hace pocos días anunció que en los próximos meses realizará una gira de conciertos junto al puertorriqueño Ricky Martin.

Las publicaciones, del 18 de mayo, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

"‼ ULTIMA HORA‼ EL MUNDO DE LA MUSICA ESTA DE LUTO, ACABA DE FALLECER #ENRIQUE #IGLESIAS EN UN #ACCIDENTE.TOCA EL TEXTO AZUL PARA VER LOS DETALLES here", señala el texto que acompaña un montaje fotográfico con una imagen de Iglesias, un crespón negro y el año de su nacimiento (1975) y de la falsa muerte (2021), junto al mensaje "Descansa en paz". El link incluido conduce a una página donde no aparece el contenido de la falsa noticia.

Ningún medio de comunicación compartió en los últimos días ninguna noticia sobre el supuesto deceso del artista, hijo del también cantante Julio Iglesias. La última publicación de Enrique Iglesias en Twitter es del 18 de mayo, después de la falsa noticia, anunciando un concierto en Europa el 7 de agosto aquí ( here ). "Monaco! See you this summer August 7! Tickets at: t.co/APKMejzoq1?amp=1", indica el mensaje.

También en Twitter el 14 de mayo promocionó un concierto en vivo con Ricky Martin el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, California, aquí ( here ).

Los dos cantantes anunciaron su primera gira conjunta en marzo de 2020, días antes de que estallara la pandemia del coronavirus, que les obligó a postergar sus planes. Según informó el 11 de mayo la cadena estadounidense CNN en Español, la retomarán el 25 de septiembre en Las Vegas con una serie de 26 recitales que les llevarán por buena parte de la geografía de Estados Unidos aquí ( here ).

El mismo día, Enrique Iglesias subió a su cuenta de Instagram un video promocional de sus conciertos con Martin, en los que participará también el colombiano Sebastián Yatra como artista invitado aquí, ( here ).

Los representantes de Iglesias no respondieron a Reuters de inmediato.

VEREDICTO

Falso. Enrique Iglesias no ha muerto, las publicaciones se tratan de falsas noticias en línea.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here