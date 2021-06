Fact Check-El futbolista danés Eriksen no había sido vacunado contra el COVID-19, según el gerente deportivo del Inter de MiIán

CIUDAD DE MÉXICO, 18 jun (Reuters) - Varios usuarios en redes sociales afirmaron que el futbolista de la selección de fútbol de Dinamarca Christian Eriksen se había vacunado contra el COVID-19 antes del 12 de junio, cuando sufrió un desmayo durante un partido de la Eurocopa contra Finlandia. Según el gerente deportivo de su club, el Inter de Milán, Eriksen nunca fue inmunizado contra la enfermedad del coronavirus.

Una de las publicaciones, que cuenta con un video del dramático momento de la indisposición del jugador sobre el césped que ha sido reproducido más de 200 veces, señala que Eriksen se vacunó el 31 de mayo con Pfizer aquí ( here ). "La vacuna está causando esos efectos y no se dan cuenta", respondió un usuario al mensaje. Otro ejemplo de ese mismo tipo de publicaciones es visible aquí ( here ).

Eriksen, de 29 años, colapsó durante el choque inaugural de la Eurocopa 2020 de Dinamarca contra Finlandia el 12 de junio. Le dieron un masaje cardíaco en la cancha y luego lo llevaron de urgencia al hospital aquí ( here ) y aquí ( here ).

Reuters, que ya verificó anteriormente otras falsas publicaciones sobre lo mismo en inglés aquí ( here ), encontró una publicación en ese idioma en Facebook que incluía un tuit de un usuario que aseguraba que el gerente deportivo del club del danés, Giuseppe Marotta, del Inter de Milán, comunicó que el deportista había recibido la inyección de Pfizer 12 días antes, citando al medio italiano Radio Esportiva aquí ( here ).

Esto no es cierto. Marotta desestimó esa suposición y le dijo a Rai Sport: "No tenía COVID y tampoco estaba vacunado" (aquí here ).

Radio Sportiva también negó haber dado esa noticia sobre el estado de Eriksen, al apuntar en Twitter: “La información reportada en el tweet mencionado es falsa. Nunca hemos informado de ninguna opinión del personal médico del Inter sobre el estado de Christian Eriksen. Elimine el contenido del autor del tweet; de lo contrario, nos veremos obligados a tomar medidas. RS" aquí ( here ). El tuit con la información falsa ha sido eliminado.

El 18 de junio de 2021, la asociación danesa de fútbol informó de que Eriksen, de 29 años, fue dado de alta del hospital después de realizársele una operación en la que le implantaron un dispositivo desfibrilador en el corazón aquí ( here ).

Falso. El jugador de la selección danesa de fútbol Christian Eriksen no había sido vacunado contra el COVID-19 días antes de sufrir el desmayo en medio del partido inaugural de la Eurocopa ante Finlandia, según el gerente deportivo del Inter de MiIán, el club en el que juega.

