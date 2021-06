Fact Check-Esta foto no muestra a futbolista danés en recuperación, fue tomada en 2020

21 jun (Reuters) - Una fotografía del futbolista Christian Eriksen en el edificio del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) en enero de 2020 fue empleada recientemente como muestra de su recuperación tras haber sufrido un paro cardíaco durante el partido de la selección de Dinamarca contra la de Finlandia.

Esta imagen muestra al centrocampista mientras sonríe desde el marco de una ventana y en la fachada de ese edificio se percibe el logo olímpico. Publicaciones que ya superan las 7 mil reacciones en Facebook compartieron esta foto con la descripción: “Eriksen, ya salió a la ventana del hospital, en donde está en observación y se le ve optimista después de haber sufrido un paro cardíaco”: ( here , here , here ).

La búsqueda inversa en Google de la fotografía reveló una serie imágenes similares en el sitio Alamy. De acuerdo con la descripción de las imágenes, estas fueron tomadas el 27 de enero de 2020, mientras Eriksen llegaba al edificio del CONI para realizarse exámenes médicos. La expresión del futbolista iba dirigida hacia los fanáticos que lo saludaban desde afuera del edificio: ( here , here , here ). La ropa, la luz del día y los detalles en la construcción coinciden con los mostrados en la imagen erróneamente etiquetada recientemente.

Medios reportaron sobre el evento aquí ( here , here , here ). Posteriormente el futbolista danés formalizó su fichaje en el Inter de Milán. ( here )

Eriksen, de 29 años, colapsó en el minuto 42 del encuentro mientras corría por la banda izquierda de la cancha. Se le practicó reanimación cardiaca en el lugar y fue llevado a un hospital donde recuperó la conciencia ( here , here ).

El doctor de la selección de Dinamarca explicó que, luego de diversas pruebas médicas, se decidió que el futbolista recibiría un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) ( here ) . El 18 de junio, Eriksen fue dado de alta y declaró estar con ánimos para apoyar a sus compañeros en el encuentro contra la selección de Rusia el 21 de junio: ( here ).

Reuters también desmintió que el deportista hubiera recibido la vacuna anti-COVID antes del incidente como se indicó falsamente en redes sociales: ( here).

VEREDICTO

Falso. La fotografía fue tomada en enero del 2020 mientras Eriksen realizaba exámenes médicos en el edificio del CONI en Milán.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .