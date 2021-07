Fact Check-Eslovaquia recortó las pensiones de los miembros del antiguo régimen comunista pero no prohibió al actual partido comunista

CIUDAD DE MÉXICO, 2 jul (Reuters) - Varios usuarios en redes sociales compartieron la información de que el Parlamento de Eslovaquia prohibió al actual partido comunista del país y lo declaró organización terrorista. La información es falsa, aunque el 23 de junio los legisladores eslovacos aprobaron una ley para reducir las pensiones que reciben los antiguos miembros del régimen comunista que gobernó durante la Guerra Fría.

Algunos de las publicaciones en Facebook, inmediatamente posteriores a la aprobación de la normativa, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

La primera lleva un mensaje que dice "Espero que algún día sea ley en todo el mundo" y una fotografía de la residencia del presidente de ese país de Europa Oriental aquí ( here ) sobre la cual puede leerse la leyenda "Eslovaquia prohíbe a los partidos comunistas y los declara como organizaciones comunistas".

La embajadora de Eslovaquia en México, Terézia Šajgalíková, afirmó por correo electrónico a Reuters que “la información sobre la prohibición del partido comunista es falsa”, sin dar más detalles.

Las publicaciones en Facebook salieron a la luz después de que el 23 de junio el Parlamento de Eslovaquia, dominado por una colación de derechas, aprobó una ley que rebaja el monto de las pensiones que reciben los integrantes del antiguo régimen comunista, una noticia difundida ese día por medios internacionales como Euronews aquí ( here ) o la agencia estadounidense Associated Press aquí ( here ).

Según AP, el primer ministro Eduard Heger informó que el objetivo de la normativa era corregir “un terrible contraste” entre las pensiones injustificadamente altas que reciben aquellos que persiguieron a ciudadanos en el pasado y las bajas pensiones de los que fueron perseguidos. Se estima que unas 5.000 personas se verán afectadas por la ley que entrará en vigor en agosto y que todavía requiere de la ratificación de la presidenta Zuzana Caputova. En las noticias no se menciona en ningún momento que los partidos comunistas hubieran sido prohibidos.

No es la primera vez que aparece en publicaciones en las redes sociales la misma fotografía de la residencia presidencial del país europeo con la leyenda “Eslovaquia prohíbe a los partidos comunistas y los declara como organizaciones comunistas”.

A finales de 2020 varios usuarios la emplearon aquí ( here ) y aquí ( here ), a raíz de una enmienda aprobada el 4 de noviembre del año pasado por el Legislativo que modifica la Ley del Consejo Nacional de la República Eslovaca "sobre la inmoralidad e ilegalidad del sistema comunista" aquí ( here ). La ley original es visible aquí ( here ).

La organización de verificación de datos española Newtral desmintió esas falsas publicaciones aquí ( here ). Entonces, Newtral habló con la Embajada de Eslovaquia en Madrid, que le informó que "dicha ley condena el sistema comunista y sus prácticas", introduciendo "la prohibición de conmemorar con monumentos o placas recordatorias los regímenes comunista, fascista o nazi", pero lo hace "limitándose al período histórico de los años 1948-1989 como un medio de saldar cuentas con el pasado" y no afecta a la situación legal de los partidos comunistas actuales, que no están vetados.

De hecho, en una búsqueda en internet es posible encontrar el registro oficial del Partido Comunista de Eslovaquia aquí ( here ).

El partido tiene activas también su página web aquí ( here ) y su perfil de Facebook aquí ( here ).

En su sitio de internet, el Partido Comunista de Eslovaquia publicó un comunicado sobre el acto conmemorativo de los 100 años de la agrupación, celebrado el 26 de junio de 2021, en el que defendió al antiguo partido comunista fundado en 1921 y su labor en la lucha contra el fascismo en el siglo XX aquí ( here ). Dijo también que "el movimiento comunista se encuentra en la situación más difícil de su historia" en la actualidad y que continuará con su lucha política, sin poner en duda su continuidad como partido.

VEREDICTO

Falso. El Congreso de Eslovaquia no prohibió al partido comunista en el país pero redujo las pensiones de los miembros del antiguo régimen comunista.

