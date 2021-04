Fact Check-Beatriz Gutiérrez Müller no respaldó en Twitter a diputado acusado de abuso sexual de menores

Modifica enlaces analizados

CIUDAD DE MÉXICO, 27 abr (Reuters) - La captura de pantalla de un supuesto tuit de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldando al diputado oficialista Benjamín Saúl Huerta, separado del partido gubernamental tras ser denunciado de abuso sexual por dos menores de edad, fue replicada en Facebook por varios usuarios como si fuera cierta. Sin embargo, el tuit es falso, como advirtió la propia Gutiérrez Müller.

La imagen del mensaje en Twitter, del que no se puede ver el día y la hora en que habría sido publicado, es visible en publicaciones del 22, 23 y 24 de abril aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

“Mi total apoyo a @SaulHuertaOf, ante las falsas acusaciones y calumnias relacionadas con un supuesto caso de abuso sexual, con el que está siendo linchando (sic) mediáticamente. Doy fe de su integridad, probidad moral y servicio a México como diputado por el bello estado de Puebla”, señala el supuesto mensaje de Gutiérrez Müller.

Una de las dos publicaciones ha sido compartida 177 veces y generado 52 comentarios, la mayoría dando crédito al mensaje de la mujer del gobernante y criticándola.

Huerta, actualmente diputado por el partido gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue separado de sus funciones el 26 de abril por esa fuerza política a raíz de las denuncias de dos menores de edad, aquí (here).

El 21 de abril, el político de 63 años fue detenido en un hotel de la capital mexicana tras ser acusado por un joven de 15 años de realizarle tocamientos en un hotel y el 23 de abril otro menor de edad presentó una denuncia ante la fiscalía de Ciudad de México por otra agresión sexual en 2019, aquí ( here ).

Morena fue duramente criticado porque, una vez fue liberado provisionalmente tras la detención el 21 de abril, Huerta participó en una importante votación parlamentaria, aquí ( here ).

La propia Gutiérrez Müller negó en FB la veracidad del tuit que se le atribuyó aquí ( here ). "¡Aguas (atención) con las noticias falsas como esta!", escribió el 23 de abril, aunque no detalló de cuándo es la fotografía con el polémico legislador. Reuters no encontró la fotografía original en una búsqueda de imagen inversa en internet ni rastro del tuit en su cuenta.

Su esposo, el presidente López Obrador, condenó el caso de Huerta durante su rueda de prensa diaria de ese día aquí ( here ).

La organización de verificación de datos El Sabueso, del portal de noticias mexicano Animal Político, denunció el 26 de abril que en redes sociales circula otra captura de pantalla de un supuesto tuit suyo avalando el falso tuit de Gutiérrez Müller aquí ( here )

VEREDICTO

Falso. Esposa de presidente de México no apoyó a legislador oficialista acusado de abuso sexual por dos menores de edad.

