Fact Check-Imagen de hombre con niño en brazos entre contenedores es de serie televisiva, no del buque Ever Given

CIUDAD DE MÉXICO, 31 mar (Reuters) - Una publicación en Facebook muestra la imagen de un policía sosteniendo a un niño en brazos y rodeado de contenedores, con el mensaje de que el menor está siendo rescatado del buque Ever Given, la nave que quedó encallada en el canal de Suez, propiedad de la empresa taiwanesa Evergreen. El texto acusa de tráfico humano a la compañía, afirma que es propiedad de la excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y señala que el rescate fue obra del grupo Qanon, que disemina teorías conspirativas por internet. En realidad, es una captura de pantalla de la serie de ficción televisiva “Dexter”. Con una trayectoria empresarial de más de medios siglo en el transporte de mercancías, Evergreen no tiene relación alguna con Clinton.

La publicación del 29 de marzo es visible aquí here . Su texto indica: "Un niño siendo rescatado de uno de los contenedores del buque que atascó el canal de Suez. Tráfico Humano by Evergreen. Empresa de Hillary Clinton. El grupo Q está haciendo su trabajo paso a paso".

Hay otras publicaciones que comparten esa versión pero en forma paródica aquí here y aquí here .

Además de la estética de la fotografía, que presenta un filtro sepia propio de un material de ficción, en la parte superior izquierda es posible leer en letras y números en color blanco la palabra “Dexter” y menciones a parámetros de calidad de imagen propios del producto de una plataforma digital de video: “1080p”, por los pixeles de resolución, y “60fps”, por los “frames” o cuadros por segundo, que miden la velocidad de procesamiento de esas unidades por parte del reproductor.

Con la búsqueda "Dexter" y la palabra "contenedor" en inglés es posible llegar al material original, correspondiente al episodio 12 de la temporada séptima de esa serie televisiva emitida originalmente desde 2006 por la cadena Showtime. La serie narra la vida de un asesino, interpretado por Michael C. Hall, escondido bajo la piel de un perito forense aquí (www.sho.com/dexter). El fragmento del capítulo en cuestión, titulado "Surprise Mother F**ker!", fue extraído de la secuencia aquí (here). Capturas de pantalla del mismo momento son visibles en páginas de fanáticos de esa producción televisiva aquí here y aquí here .

El personaje que carga al niño es Harry Morgan (James Remar) aquí (here) y aquí (here).

El Ever Given, que cargaba 20,000 contenedores y tiene 400 metros de eslora, fue reflotado el 29 de marzo y pudo continuar su travesía desde China hacia Rotterdam, su destino final, tras permanecer encallado en el canal obstruyendo a varios centenares de barcos, lo que causó retrasos en la distribución de mercancías en varios países porque por esa vía transita el 10% del comercio mundial (aquí here , aquí here , aquí here y aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Foto de hombre con niño en brazos no está rescatando al menor de una red de tráfico humano de la empresa Evergreen en el buque Ever Giver, encallado en el Canal de Suez, sino que corresponde a un cuadro de la serie de ficción estadounidense “Dexter”.