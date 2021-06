Fact Check-No hubo un “terrible accidente aéreo” en la primera semana de junio 2021, en México

8 jun (Reuters) - Más de 3,000 publicaciones de entre el 5 y el 8 de junio en Facebook alertan de un supuesto accidente aéreo en México. La noticia es falsa, no hay registro de ningún hecho parecido y las publicaciones que difunden esta información errónea utilizan imágenes de accidentes que ocurrieron en años anteriores y en otras partes del mundo.

La mayoría de las publicaciones invitan a dar clic a distintas páginas para, supuestamente, ver el material sobre el accidente, pero estos enlaces no muestran información alguna.

A la fecha de publicación de este artículo, la información falsa ha recabado más de 11,306 interacciones en grupos públicos y páginas de Facebook, de acuerdo con CrowdTangle, una herramienta de análisis y monitoreo de redes sociales.

Las publicaciones más antiguas que Reuters pudo identificar datan del 5 de junio. El mensaje en esta versión dice, en parte: “Luto Nacional en México. Acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo, entre un avión carguero y un avión de pasajeros. UN CONDUCTOR GRABO ESTE MOMENTO EN SU AUTO”. Pueden verse ejemplos aquí: ( here , here )

La primera imagen en el collage de estas publicaciones muestra el choque de dos aviones y se puede ver aquí ( here ). Esta es en realidad un modelo digital que ilustra un accidente de 1977, cuando dos naves Boeing 747s se estrellaron y se incendiaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, dejando a 583 personas sin vida. ( here ).

La fotografía en la parte inferior del collage, que muestra una nube gris de una explosión a lo lejos, corresponde al choque de un avión militar en Torrejón de Ardoz en España en 2017. La agencia de noticias Europa Press publicó la imagen, aquí ( here ).

La segunda variante de publicaciones, con un mensaje similar, advierte que el supuesto accidente fue de “un avión de pasajeros” y que “no hubo sobrevivientes”. Esta circula desde al menos el 6 de junio como se ve, aquí: ( here, here, here).

Las fotos en este collage corresponden a un accidente aéreo que sucedió en México en 2018, se pueden ver aquí ( here, here), cuando un avión de la aerolínea Aeroméxico se estrelló en el estado de Durango el 31 de julio de 2018. El accidente dejó al menos 83 heridos. ( here ).

Una búsqueda en Google de los términos “accidente aéreo México junio 2021” no devolvió resultados relevantes. Reuters tampoco encontró que medios de comunicación hayan reportado algo similar en los últimos días.

VEREDICTO

Falso. No hay registro de un “terrible accidente aéreo” durante la primera semana de junio del 2021 en México; publicaciones con esta falsa advertencia utilizan fotos de siniestros pasados: en México en 2018, un modelado digital de un accidente en Tenerife en 1977 y una imagen de un accidente en Madrid en 2017.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales, aquí ( here ).