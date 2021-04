Fact Check-Fernández Noroña no apoyó en Twitter a un diputado acusado de abuso sexual de menores

Modifica hora en párrafo 2

28 abr (Reuters) - El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña no mandó un mensaje de solidaridad al diputado Benjamín Saúl Huerta, quien fue separado del partido gubernamental tras ser denunciado de abuso sexual por dos menores de edad. La captura de pantalla compartida cientos de veces en redes sociales muestra un tuit falso, denunció Noroña.

“Toda mi solidaridad con el compañero Saúl Huerta ante el cobarde ataque de la derecha, omitiendo que todo fue consensuado. Impulsaremos una iniciativa para reducir la edad de consentimiento”, se lee en el supuesto tuit aparentemente enviado desde la cuenta oficial del diputado @fernandeznorona ( twitter.com/fernandeznorona ) el 21 de abril del 2021, a las 02:42pm (GMT-6), como se observa aquí here y here .

Otras ejemplos con una versión recortada de la captura pueden verse aquí: here , here .

Comentarios que acompañan a las publicaciones incluyen: “Esta es la porquería que nos gobierna hoy en día. El peor gobierno de la historia de México!” y “Noroña no sólo es cerdo por fuera, también lo es por dentro”.

Reuters no encontró registro alguno de este supuesto tuit. Una declaración de este tipo habría sido reportada por los medios de comunicación; anteriormente sus tuits han sido retomados en distintas publicaciones, aquí ( here , here ).

Una búsqueda avanzada en su cuenta de Twitter de las palabras “Saul Huerta” devolvió únicamente un tuit en el que el político desmiente el “falso mensaje” ( here ).

“Están reproduciendo un falso mensaje mío de solidaridad con Saúl Huerta. De hecho, apenas la @FiscaliaCDMX presente los cargos, habría que promover su desafuero”, escribió Noroña el 26 de abril, aquí ( here )

Huerta, actualmente diputado por el partido gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue separado de sus funciones el 26 de abril por esa fuerza política a raíz de las denuncias de dos menores de edad, aquí ( here ).

El 21 de abril, el político de 63 años fue detenido en un hotel de la capital mexicana tras ser acusado por un joven de 15 años de realizarle tocamientos en un hotel y el 23 de abril otro menor de edad presentó una denuncia ante la fiscalía de Ciudad de México por otra agresión sexual en 2019, aquí ( here ).

Morena fue duramente criticado porque, una vez fue liberado provisionalmente tras la detención el 21 de abril, Huerta participó en una importante votación parlamentaria, aquí ( here ).

Reuters previamente desmintió publicaciones similares que compartieron un tuit falso por parte de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ( here ).

VEREDICTO

Falso. Fernández Noroña no apoyó a diputado acusado de abuso sexual de menores. El tuit con mensaje de solidaridad a Huerta es fabricado, según Noroña.

