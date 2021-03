Fact Check-Un video de una entrevista televisiva muestra al Dr. Fauci, no a un actor con una máscara

12 mar (Reuters) - Varios usuarios de redes sociales han compartido un fragmento de una entrevista al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) en un programa de la cadena de televisión estadounidense NBC. Algunos usuarios alegan que el video en realidad muestra a un actor con una “máscara”, señalando un pliegue que se forma entre su cuello y el cuello de su camisa. Esto es falso.

Una publicación en Facebook con el video (here) dice: “Miren el cuello raro de #fauci el amigo de la pelosi, clinton,obama etc para mi es una mascara o algun tipo de montaje” (sic). Otra publicación (here) dice: “Fauci, no es fauci, es un actor que está usando una máscara realista, compruébalo, la máscara se mueve independiente del cuello de la camisa, donde está el verdadero Fauci? Podéis ver lo mismo en Biden o en Gates, la pregunta fundamental es... que está pasando?”

Reuters desmintió previamente publicaciones en inglés haciendo la misma acusación sobre el doctor Fauci aquí (here) y sobre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden aquí (here)

El video que circula en redes sociales muestra un fragmento de una entrevista con Chuck Todd, reportero de NBC, en el programa Meet the Press del 28 de febrero de 2021. Puede verse alrededor del minuto 2:54 aquí (youtu.be/fhHVORP687w?t=174).

Aunque la sombra o pliegue que señalan los usuarios en este video es visible, esto no demuestra que se trate de un “actor con una máscara”. Es posible que esta marca en el cuello de Fauci, quien cumplió 80 años en diciembre del 2020 (here), sea el resultado de la iluminación y una piel envejecida sobre un cuello de camisa ajustado. Una marca similar, aunque menos pronunciada, puede verse en el cuello de Todd a lo largo de la entrevista (youtu.be/fhHVORP687w?t=202).

Fotografías de Reuters que capturan un efecto similar en el cuello de Fauci pueden verse aquí ( here , here , here ).

Imágenes que muestran su cuello al descubierto pueden verse aquí ( here , here , here )

VEREDICTO

Falso. Video del Dr. Fauci en una entrevista con la NBC del 27 de febrero del 2021 no muestra a un actor con una máscara.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here).