Fact Check-Fauci y Marks no han dicho que entre el 40% y el 50% de los empleados de los CDC y la FDA están "rechazando la vacuna contra el COVID-19"

CIUDAD DE MÉXICO, 1 jun (Reuters) - Contrariamente a las afirmaciones de los usuarios de las redes sociales, dos altos funcionarios estadounidenses involucrados en el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 en el país no dijeron que entre el 40% y el 50% de los empleados de los CDC y la FDA rehúsan vacunarse.

Las publicaciones en las redes sociales, en referencia a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) y Peter Marks, director del Centro de Evaluación Biológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), malinterpretan los comentarios efectuados por los dos funcionarios en el Senado estadounidense sobre los niveles de vacunación en sus organizaciones.

Una de las publicaciones, del 15 de mayo, muestra una captura de pantalla de un tweet de @Breaking911 que se eliminó el 19 de mayo aquí ( here ). "No. No es producto de la imaginación, ellos saben algo que tú no", dice la usuaria en un mensaje junto al tweet, que lleva la marca de tiempo del 14 de mayo de 2021 y señala: "Nuevo: alrededor del 40-50% de los empleados de los CDC y la FDA rechazan la vacuna COVID-19 según Fauci, Marks" (ver tweet archivado aquí here ).

Otra falsa publicación, del 16 de mayo, remite a un vídeo subido a Twitter con la intervención malinterpretada de los dos funcionarios aquí ( here ). "Esto se informó cuando Peter Marks, de la FDA, admitió que entre el 40 y el 50 por ciento de los empleados de los CDC y la FDA han optado por no tomar la vacuna durante un intercambio con el senador Richard Burr".

Reuters ya desmintió esas publicación en inglés aquí ( here ). En ese idioma hay publicaciones de Instagram que hacen la misma afirmación y que han obtenido más de 17.400 me gusta aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

El 11 de mayo, Fauci y Marks testificaron en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, junto con Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y David Kessler, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, celebrada para examinar los esfuerzos en la respuesta al coronavirus en el país norteamericano aquí ( here ) y aquí ( here ).

Aproximadamente a la hora y 40 minutos de la audiencia, el senador Richard Burr, de Carolina del Norte, preguntó a Fauci, Marks y Walensky qué porcentaje de empleados en sus organizaciones ya habían sido vacunados aquí ( youtu.be/qW8MF98wCgs?t=8421 ).

Respecto al personal del NIAID, Fauci respondió: “Sabe que no estoy 100% seguro, senador. Pero creo que probablemente sea un poco más de la mitad, probablemente alrededor del 60 por ciento”. Luego, Marks afirmó que el número de trabajadores de la FDA inmunizados estaba “probablemente en el mismo rango”, aunque no podía “decir un número exacto”.

Walensky no dio un porcentaje, subrayando que los empleados de los CDC pueden informar voluntariamente de su estado de vacunación, pero que el gobierno federal no lo exige. “Así que no lo sabemos”, reconoció.

El porcentaje mencionado por Fauci y Marks coincide con la tendencia nacional en Estados Unidos, donde alrededor del 60% de los adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 37,8% de toda la población ha sido vacunada completamente, según el rastreador de los CDC aquí ( here ).

Un portavoz de la FDA dijo a Reuters que la afirmación en las redes sociales era “absolutamente falsa”. La organización no conoce el porcentaje exacto del personal que aún no ha sido vacunado, pero se ha “animado a escuchar a la gran cantidad de nuestro personal que ha optado por vacunarse”, indicó el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico.

El CDC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

VEREDICTO

Falso. Fauci y Marks estimaron que entre el 50% y el 60% de sus empleados en el NIAID y la FDA habían sido inmunizados contra el COVID-19, pero no que el porcentaje restante de empleados rechazara la vacunación.

