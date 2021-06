Fact Check-No hay registro de que este candidato de Morena haya difundido folleto de evento con promesa de vacunación

4 jun (Reuters) - En redes sociales, usuarios han compartido un aparente volante en el que Francisco Martínez Neri, candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, promueve una supuesta jornada de vacunación contra el COVID-19 a los asistentes a su cierre de campaña. Sin embargo, Reuters no encontró evidencia de que el candidato o su partido haya difundido tal contenido; el material tiene una serie de discrepancias gráficas en comparación a otras imágenes distribuidas por el contendiente durante su campaña, lo que también sugiere que es apócrifo. Un vocero del político dijo a Reuters que el contenido es falso.

En la parte inferior del promocional se incluye un “formulario” que solicita nombre, clave de elector y otros datos personales, además de pedir a los asistentes llevar al evento un donativo de 50 pesos mexicanos y su carnet electoral . Publicaciones con esta imagen pueden verse aquí: ( here ) , ( here ) , ( here ).

“Los honestos y diferentes pidiendo donativos nombre, más cínicos y descarados no pueden ser”, “Estos Morenistas, se cuelgan de las vacunas...y la gente idiota seguro les aplaudirán”, se lee en algunos de los comentarios al contenido, que ha sido compartido casi 1,000 veces en Facebook. La imagen también ha sido difundida por usuarios en Twitter, incluido el periodista Joaquín López-Dóriga ( here ) ( here ), ( here ) .

Reuters no encontró evidencias de que el candidato haya publicado la imagen con el anuncio de la aparente jornada de inmunización en sus cuentas oficiales ( twitter.com/FMartinezNeri , here ). Tampoco halló registro de esto en la página nacional de Morena en redes sociales, estatal del partido en Oaxaca o local de la ciudad que lleva el mismo nombre de la entidad ( here ) , ( here ) , ( here) .

Las publicaciones más antiguas con la imagen del volante promoviendo la vacunación que Reuters pudo identificar en Twitter, grupos públicos y páginas de Facebook datan del 1 de junio ( here ), un día después de que Felipe Canseco, coordinador general de la campaña de Martínez Neri, publicara el volante sin tal promoción aquí ( here )

Varios elementos gráficos sugieren que este material no es oficial de la campaña del candidato. Contrario a lo que muestra la imagen con el formulario, Neri y las otras personas en la imagen no tienen sus manos cubiertas de manchas rojas en la imagen publicada por el coordinador de campaña. El posible folleto falso sustituye, además, el mensaje “¡Juntos venceremos el poder corruptor del dinero!” con la frase “Magna campaña de vacunación” en letras negras y “No olvides llevar tu INE, donativo 50 pesos” sobre una franja amarilla y guinda.

En el talonario, la tipografía utilizada en el nombre del candidato (ver “Francisco Martínez Neri te vacuna”) dista de la del material que sí ha sido difundido por su equipo (ver las letras “N” y “R” en Neri). También en esta sección, la alineación del texto “Francisco Martínez” en su emblema no coincide con la utilizada regularmente en los materiales de su campaña ( here , here )

Un vocero del candidato desmintió el pasado 1 de junio, en un video subido en la cuenta de Facebook y Twitter del contendiente, que se fuera a realizar una jornada de vacunación —por parte de Morena o del político— en su cierre de campaña, evento que se llevaría a cabo un día después en la capital del estado mexicano. Calificó la información como “absolutamente falsa” ( here , here ).

Contactado por Reuters, Canseco, coordinador general de la campaña de Martínez Neri, aseguró que la información es falsa y precisó, vía telefónica, que no ofrecieron la vacuna contra el COVID-19, ni crearon la fotografía alterada o la difundieron.

Reuters identificó a dos usuarios en Twitter que denunciaron haber recibido un SMS con el anuncio de la supuesta jornada de vacunación y con el requisito de los donativos ( here , here ). Ambos compartieron lo que parece ser la misma captura de pantalla (ver hora de recibido y color del ícono en pantalla). Según la captura, el mensaje habría incluido un enlace acortado que remite directamente al cartel anteriormente mencionado, en un servicio de alojamiento de imágenes en línea. De acuerdo con la información del sitio, el contenido fue publicado por un usuario no identificado o “invitado” ( here )

Reuters no pudo corroborar de forma independiente si en efecto, hubo una campaña de SMS promocionando esta imagen. Sin embargo, esto tampoco sería evidencia de que la distribución de dicho contenido haya sido organizada por este candidato.

El coordinador rechazó, también, que desde el equipo de campaña del político fueran enviados esos mensajes SMS con información errónea sobre el evento.

VEREDICTO

Alterado. Reuters no encontró evidencia de que el candidato del partido Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, haya difundido un volante prometiendo a los asistentes a su cierre de campaña la vacunación contra el COVID-19. El supuesto promocional comenzó a circular en redes sociales un día después de que un vocero del candidato publicara el contenido que parece haber sido editado; el folleto aparentemente apócrifo, además, presenta una tipografía distinta en el logotipo con su nombre.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).