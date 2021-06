Fact Check-No hay evidencia de que candidato mexicano haya publicado una foto alterada de su cierre de campaña.

3 jun (Reuters) - Una supuesta fotografía sobre un evento de cierre de campaña de Víctor Manuel Castro Cosío, candidato a gobernador de Baja California Sur, por la coalición entre Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), ha sido compartida miles de veces en redes sociales. En ella, se observa como fueron duplicados algunos de los asistentes que acudieron para hacer creer, aparentemente, que el mitin tuvo un mayor aforo.

Sin embargo, no hay evidencia de que el contendiente o sus partidos hayan publicado la imagen evidentemente alterada, como señalan algunos usuarios. Un vocero de Morena en el estado dijo a Reuters que el partido no publicó ni modificó la imagen. El contenido original, sin retoques, se puede encontrar en las redes sociales de político.

“Si los mítines no se llenan con tortas, se llenan con photoshop”, “Perdón pero esto si se verdad es para morirse de la risa”, “Con razón en las fotos aparecen llenos los eventos, ahora entiendo”, dicen algunas de las publicaciones que han sido difundidas, al menos, por una veintena de páginas y cuentas en Facebook y superan las 23,000 veces compartidas. ( here , here , here , here ). La imagen también ha sido compartida por usuarios en Twitter, incluido el periodista Joaquín López-Dóriga. ( here , here , here )

En la fotografía modificada, se resalta como fue triplicado un señor con un sombrero, duplicada una mujer y copiadas las banderas de los partidos Morena y PT.

El político Castro Cosío, que contiende en las elecciones mexicanas del próximo 6 de junio, subió el viernes pasado —en su página de Facebook y Twitter— un mensaje con varias fotografías sobre uno de sus eventos de cierre de campaña ( here , here ). “¡Estamos listos, Comondú. Desde Ciudad Constitución [en el estado de Baja California Sur, al norte del país]. Por el bien de todas y todos Morena va”, se lee en la publicación que incluye tres postales. La tercera de ellas es la imagen original en cuestión, antes de haber sido alterada.

Reuters no encontró evidencias de que el candidato haya publicado esta imagen manipulada en sus cuentas oficiales. Tampoco halló registro de esto en la página nacional de Morena en redes sociales, estatal de Baja California Sur o local de la ciudad donde se llevó a cabo el evento ( here ) , ( here ) , ( here ) ; o de su partido coaligado en este estado, el Partido del Trabajo ( www.facebook.com/PTNACIONALMX ) , ( here ) , ( here ).

Las publicaciones más antiguas que Reuters pudo identificar en Twitter, grupos públicos y páginas de Facebook con esta imagen alterada fueron realizadas a partir del 30 de mayo, dos días después de que el candidato publicara la fotografía sin editar.

Pedro Magallón, vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, confirmó a Reuters, vía telefónica, que la fotografía no fue modificada o publicada por el partido.

Veredicto

Falso. Reuters no encontró evidencia de que el candidato o su partido hayan publicado esta foto manipulada. Un vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur negó que el partido haya modificado o publicado la imagen. La versión original, sin retoques y personas copiadas de forma digital, fue publicada al menos dos días antes que la imagen alterada.

