Fact Check- Imágenes muestran a fotógrafo llorando en evento deportivo, no en conflicto en Jerusalén 2021

14 may (Reuters) - En medio de los enfrentamientos más violentos en años entre Israel y militantes palestinos en la Franja de Gaza, usuarios en redes sociales han compartido un collage de imágenes que aparentemente mostrarían a un fotoperiodista llorando al documentar el conflicto en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Esto es falso: las imágenes del fotógrafo datan del 2019 en la Copa Asiática, cuando su país fue eliminado del torneo.

Una publicación en Facebook con este collage compartida más de 400 veces puede verse aquí ( here )

Reuters desmintió previamente publicaciones en inglés con esta misma declaración aquí ( here )

La mezquita Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam, ha sido un punto focal de violencia en Jerusalén Oriental, durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, donde palestinos se han enfrentado todas las noches a la policía israelí. ( here , here , here )

Un artículo de Reuters explica aquí cómo estos eventos han provocado los mayores enfrentamientos entre Israel y militantes palestinos en años ( here)

Una búsqueda de los términos “fotógrafo llorando” en Google reveló que las imágenes en el collage capturan un momento emocional de un fotógrafo iraquí durante la Copa Asiática del 2019 ( here , here ), el 22 de enero de ese año, durante el partido de octavos de final contra Qatar en el que Irak fue eliminado del torneo ( here)

La foto de la mezquita de Al-Aqsa en el collage fue capturada el 7 de mayo por el fotógrafo Mostafa Alharouf de la Agencia Anadoulo, visible en la página de la agencia aquí ( here ). De acuerdo con la descripción, la imagen muestra a “las fuerzas de seguridad israelíes entrar en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén”

Imágenes de Reuters que muestran a la policía israelí en el complejo que alberga la mezquita de Al-Aqsa el 7 de mayo se pueden ver aquí ( here , here )

VEREDICTO

Falso. Imágenes muestran a un fotógrafo iraquí llorando durante la eliminación de su país en la Copa Asiática del 2019, no durante los conflictos en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén en 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .