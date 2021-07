Fact Check-Estas fotografías son de eventos anteriores a las protestas en Cuba de julio de 2021

14 jul (Reuters) - Fotografías de manifestaciones en La Habana, Cuba, en noviembre del 2020 y en Miami, Estados Unidos, en 2016, fueron erróneamente etiquetadas en redes sociales como registro de las protestas en Cuba el 11 de julio de 2021.

Las fotografías fueron incluidas en un collage: en la primera una persona ondea una bandera cubana con el emblema “Cuba Libre” y en la segunda, una multitud donde se percibe que los asistentes portan un cubrebocas, se congrega en un espacio abierto y una bandera de Cuba resalta de entre la gente. “¡ÚLTIMO MINUTO, HISTÓRICO! Se acaba el miedo en CUBA. Miles de personas salen a las calles en contra de su gobierno. ¡Se cansaron del comunismo y aclaman libertad!” puede leerse en las publicaciones que han sido compartidas más de 9 mil veces en Facebook: ( here , here , here , here ).

Una búsqueda inversa de cada una de las imágenes por Bing reveló que se trata de dos eventos distintos anteriores a las protestas del 11 de julio.

La fotografía de la bandera con el emblema “Cuba Libre” fue publicada en una galería del medio HuffPost, anexa a una nota fechada el 26 de noviembre de 2011 ( here ). La descripción de la imagen menciona que se trata de ciudadanos cubano-estadounidenses que celebraban la muerte de Fidel Castro, político y dirigente cubano, en las calles de Pequeña Habana, un barrio en Florida, Estados Unidos ( here ). La foto fue tomada por John Parra para la agencia GettyImages el mismo día: ( here ).

La segunda imagen puede ser encontrada en una nota de la agencia de noticias francesa AFP de diciembre del 2021, publicada por medios como YahooNews, el International Bussines Times ( here , here ).

La fotografía, capturada el 29 de noviembre del 2021 por la fotógrafa Yamil Lage para AFP muestra una concentración de simpatizantes al gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y en contra del Movimiento San Isidro, conformado por artistas, en La Habana, Cuba ( here ).

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles para exigir mejores condiciones de salud en medio de un aumento en las infecciones por COVID-19 y una crisis por la escasez de productos básicos. Los manifestantes pedían la renuncia del presidente y jefe del Partido Comunista Díaz-Canel: ( here ).

La Agencia Cubana de Noticias reportó el martes que un hombre murió y varios civiles y funcionarios de seguridad resultaron heridos durante una protesta en los suburbios de La Habana el lunes 12 de julio ( here ). La firma global de monitoreo de internet NetBlocks dijo que el acceso a redes sociales y plataformas de mensajería estuvo parcialmente interrumpido en Cuba el pasado lunes y martes: ( here ).

Imágenes capturadas por Reuters de las protestas el pasado domingo pueden verse aquí: ( here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. Las imágenes corresponden con dos eventos distintos ocurridos en 2016 y 2020, no con las protestas en Cuba que iniciaron el domingo 11 de julio de 2021.

