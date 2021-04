Fact Check-Esta imagen de un tiburón saliendo del agua fue creada por computadora

9 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales compartieron la imagen de un tiburón en el momento exacto en que sale del agua. Aunque la escena es impresionante, la pieza es una creación por computadora y ha confundido a personas en internet desde 2016.

Las publicaciones más recientes sobre esta imagen están disponibles en los siguientes enlaces: ( here , here , here ). Pueden encontrarse comentarios que nombran a esta imagen como “una increíble toma de un tiburón blanco saltando” o “una hermosa foto”. Juntas, estas publicaciones superan los 11 mil compartidos.

En una búsqueda inversa por la herramienta TinEye, el ejemplo más viejo que Reuters pudo encontrar del uso de esta imagen fue en mayo de 2016. La nota del sitio Silicon Republic ( here ) acreditó su pertenencia a Shutterstock, un banco de imágenes a la venta (aquí: here ). En dicho sitio, la imagen pertenece al usuario Alexyz3d.

Alexey Kravtsov, verdadero nombre del artista, confirmó vía correo electrónico a Reuters que se trata completamente de un diseño en 3D realizado en 2016. “Yo creé un modelo de tiburón y una simulación de agua en una aplicación 3D y lo rendericé”.

No es la primera vez que se confunde el origen de esta imagen. En 2016, usuarios en Twitter atribuyeron la imagen a un supuesto fotógrafo de National Geographic. En ese entonces la publicación desmintió esto en un artículo que puede verse aquí ( here ) .“Cuando un hombre en Twitter dijo ser jefe de fotografía de National Geographic, muchos editores de fotografía de la revista se reunieron a discutir: ‘¿Alguna vez has oído hablar de este tipo?’ Nadie lo había hecho”.

VEREDICTO

Falso. Esta imagen de un tiburón saliendo del agua no es una fotografía auténtica, sino la creación de un artista digital 3D.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here) .