Fact Check- A fecha de 30 de julio, no hay información oficial sobre precios de “Gas Bienestar” en México

Actualización para incluir comentario de Pemex

30 jul (Reuters) - Publicaciones compartidas más de 150,000 veces en Facebook aseguran que el precio ofertado por la empresa “Gas Bienestar” para el tanque (también conocido como cilindro) de 200 kilogramos de gas LP será de 200 pesos mexicanos (aproximadamente 10 dólares estadounidenses), un precio más barato a como se consigue actualmente. Sin embargo, no hay registro de los precios que esta compañía ofertaría.

El 7 de julio, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador anunció la creación de la empresa “Gas Bienestar”; señaló que esta ofrecería cilindros con el hidrocarburo “a precio justo” y “precio bajo” ( youtu.be/GkonGgF3we8?t=8409 ).

La compañía, de acuerdo a López Obrador, dependería de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se pondría en funcionamiento en tres meses.

Desde entonces, el mandatario también anunció el 26 de julio que la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México sería el primer lugar donde iniciaría la venta de gas, con proyecciones a expandirse a otros estados del país, pero sin dar una cifra exacta de precio ( youtu.be/WCD-V-4QmOU?t=6041 ).

Sin embargo, publicaciones en Facebook desde, al menos, el 17 de julio aseguran que el precio del tanque de 20 kilos será de 200 pesos y que las operaciones comenzarán el 1 de agosto en Salina Cruz, comunidad del estado de Oaxaca ( here ). Otras publicaciones que retoman esta información lo hacen por medio de un comparativo con el “precio actual” del tanque, estimado entre 535 y 560 pesos: ( here , here , here , here ).

El servicio iniciaría en la Ciudad de México porque, según López Obrador, es la entidad donde se han detectado los precios más elevados de gas LP ofrecido por particulares ( www.youtu.be/GkonGgF3we8?t=8901 ).

Reuters no encontró información del Gobierno federal o de Pemex que sustente el precio difundido en redes sociales. Tampoco un anuncio o pronunciamiento por parte de la empresa paraestatal respecto a “Gas Bienestar”.

En respuesta a la consulta de Reuters, Pemex confirmó que las publicaciones no contienen información oficial emitida por la empresa.

Anteriormente Reuters desmintió una supuesta imagen “filtrada” de los camiones de Gas Bienestar, que en realidad es un montaje ( here ). En algunas de las publicaciones que compartieron dicha imagen también se afirmó falsamente que Oaxaca sería el primer estado donde operaría el servicio.

Consultadas por el medio local El imparcial de Oaxaca el 21 de julio, autoridades de Pemex dijeron desconocer la supuesta venta de gas en la entidad; tampoco confirmaron que el 1 de agosto fuera el día en que “Gas Bienestar” inicie operaciones ( here ).

Al 21 de julio, el precio promedio ofertado por kilo para el gas LP en cilindro a nivel nacional fue de 25.51 pesos, de acuerdo con en el reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al respecto (consultar página 16 here ). El estimado del precio del gas de 20 kilos sería de, aproximadamente, 510.20 pesos. Se puede consultar el precio reportado por los permisionarios en alguna entidad y localidad en específico en el siguiente enlace: ( here ).

VEREDICTO

Falso. No hay información oficial que sustente que el tanque de 20 kilos de “Gas Bienestar” costaría 200 pesos mexicanos, como indican publicaciones en redes sociales. El presidente López Obrador ha dicho que el precio ofrecido por la empresa sería “justo” y “bajo”.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .