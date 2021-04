Fact Check-Hombre detenido por muerte de una mujer no es hermano de George Floyd

CIUDAD DE MÉXICO, 15 abr (Reuters) - Varios usuarios de Facebook aseguraron que un hombre afroamericano llamado Dejywan R. Floyd, detenido por la muerte a balazos de una mujer en Estados Unidos, es el hermano de George Floyd, víctima de la violencia policial en el país norteamericano en un sonado caso en 2020. El detenido y Floyd comparten apellido, pero según su obituario, George no tuvo ningún hermano con el nombre de Dejywan.

“Hermano menor de George Floyd asesina a mujer blanca madre de 6 hijos en la carretera. ¿Escucharás esto en tu Noticiero Favorito?”, indicó uno de los usuarios. Otro consideró una injusticia lo sucedido. “La familia de Floyd recibió $27 millones (de dólares) de indemnización por su muerte, y el susodicho honores de presidente después de muerto. Pero esta madre solo será un número más de los miles que mueren a manos de semejantes asesinos y terroristas todos los años en las calles de USA”, apuntó.

La noticia de la muerte de Julie Eberly fue difundida el 2 de abril por varios medios de comunicación, entre ellos Fox New aquí (here). Según el relato de la cadena de televisión estadounidense, el crimen tuvo lugar en una carretera de Carolina del Norte, cuando la víctima y su esposo se desplazaban con un vehículo hacia Hilton Head, en Carolina del Sur, a celebrar su aniversario de bodas.

Reuters no encontró evidencia alguna de que Dejywan R. Floyd tuviera relación de parentesco con George Floyd aquí ( here ), cuyo asesinato en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 a manos de un policía durante una detención en la que lo asfixió colocando su rodilla sobre su nuca dio la vuelta al mundo y se convirtió en un nuevo símbolo de la lucha por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y contra los abusos que los uniformados cometen contra ellos en reiteradas ocasiones aquí ( here ).

Al ser consultado sobre el supuesto parentesco, la Oficina del Sheriff del condado de Robeson, cerca del lugar del accidente, dijo a Reuters a través de un mensaje de Facebook: “No tenemos ninguna información para confirmar que esto es cierto. Nosotros mismos hemos visto el rumor”. Y agregó: “el apellido Floyd es muy común en nuestro condado y sus alrededores”.

El obituario de George Floyd en la página web de la funeraria Buies de la ciudad de Raeford, en Carolina del Norte, el estado en el que nación aquí ( here ) afirma que tiene cuatro hermanas -Zsa-Zsa, LaTonya, TX y Bridget-, dos hermanastras -Camisha y Constance-, tres hermanos -Terrence, Philonise y Rodney- y dos hermanastros -Deldrick y Adrian-.

