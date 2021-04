Fact Check-Los huesos de gigante exhibidos en un museo italiano en 2015 no son reales

CIUDAD DE MÉXICO, 27 abr (Reuters) - Algunos usuarios de redes sociales han compartido las imágenes de una exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles (Italia) con varios restos óseos colosales que habrían pertenecido a gigantes que vivieron en la tierra hace varios miles de años, como el resultado de unos hallazgos del arqueólogo italiano Amedeo Maiuri en 1938, dando a entender que son reales y que están actualmente en exposición. En realidad, la muestra data de 2015 y fue obra del grupo artístico italiano Brigataes, que fabricó y expuso esas piezas gigantes de apariencia verosímil, basándose en los descubrimientos realizadas por Maiuri, quien encontró unos huesos más grandes de lo normal en el parque arqueológico de Cuma, próximo a Nápoles, pero inferiores en tamaño a los exhibidos, según dijo a Reuters el museo.

“Hallazgo de 1938, descubierto por el arqueólogo Amedeo Maiuri cerca del Templo de Júpiter en la Acrópolis de Com (Cuma), donde los griegos colocaron el área sagrada de la ciudad. Los impresionantes huesos se identifican como: cráneo, mano y fémur pertenecientes a los Nefilim (Nephilim). Estos huesos están en una sala della Meridiana en el Museo Arqueológico de Nápoles, Italia”, dice la primera publicación, del 18 de abril y que ha sido compartido cerca de 500 veces. “El gigante de 24 metros. El gigante Cuma, museo arqueológico de Nápoles”, indica la segunda.

Las fotografías que acompañan ambas publicaciones muestran un cráneo, los huesos de una mano y un fémur de colosales proporciones expuestos en la Sala della Meridiana del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, sur de Italia.

LA EXPOSICIÓN NO ES ACTUAL, SINO DE 2015

A pesar de que los presuntos restos miden varios metros, no se trata de imágenes alteradas, sino que corresponden a la exposición "El artista más grande del mundo", abierta el público del 6 de febrero al 9 de marzo de 2015 en ese recinto cultural aquí ( here ).

UNA RECREACIÓN ARTÍSTICA

La gerente de la Oficina de Catalogación del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, Floriana Miele, dijo a Reuters desde Italia que los huesos mostrados hace seis años no son reales. “En realidad, el cráneo exhibido en nuestro museo en 2015 era una copia gigante. Los huesos encontrados en Cuma por Amedeo Maiuri eran muy grandes, pero no tanto como la copia”, afirmó en un correo electrónico.

Miele señaló que no recuerda el material que se utilizó para reproducir las piezas ni sabe exactamente qué dice la bibliografía sobre el tamaño verdadero de los restos humanos que encontró el arqueólogo.

Todavía es posible recorrer la exposición en un video del grupo Brigataes en YouTube de 2015 aquí ( here ). La página web de la muestra aquí ( here ) cuenta con un folleto que explica el sentido de la exhibición de los huesos y del conjunto de piezas expuestas aquí ( here ). El artista que lideró Brigataes, Aldo Elefante, en el catálogo de la exposición, reconoce que la muestra es resultado de una "manipulación" con objetivos artísticos.

“EL ARTISTA MÁS GRANDE DEL MUNDO”

En 1938, durante las excavaciones en la cumbre de la acrópolis de Cumas (Cuma en italiano), a unos 20 kilómetros de Nápoles, en el sur del país, los trabajadores del arqueólogo Amedeo Maiuri, descubrieron en el llamado Templo de Júpiter algunos fragmentos de huesos enormes con una antigüedad de 40.000 años, es decir, en la transición entre el homo neandertal y el homo sapiens aquí (here ).

La única referencia que encontró Reuters en internet sobre el verdadero tamaño de los huesos hallados por Maiuri está en el blog Barbadillo, sobre tendencias del mundo de la cultura, el arte, la música y el cine. Esa publicación señala que el esqueleto descubierto tenía tres metros de altura aquí ( here ). No está claro a quién fueron atribuidos esos esqueletos.

MITOS SOBRE GIGANTES

La ilusión en torno a la existencia de seres humanos gigantes no es nueva y ha sido objeto en el pasado de diversas publicaciones en Facebook, asociadas a los llamados terraplanistas, que alimentan esa teoría a partir de imágenes alteradas y fantasiosas teorías, como ya demostró Reuters el 3 de marzo de 2021 aquí ( here ).

Ya en 2007, National Geographic tuvo que desacreditar varias fotos de esas características que llegaron a la redacción de la publicación científica, a la que algunos lectores y curiosos atribuían la divulgación de esos increíbles pero falsos hallazgos (aquí here ).

VEREDICTO

Falta contexto. La exposición con cráneo, mano y fémur colosales en un museo de Italia es de 2015 y fue una recreación artística.

