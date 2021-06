Fact Check-Contagio de coronavirus de Susana Giménez tras ser inmunizada contra COVID-19 no significa que vacunas no sirvan

CIUDAD DE MÉXICO, 16 jun (Reuters) - Una publicación en redes sociales cuestionó la eficacia de la vacuna contra el COVID-19 después de que la conductora de televisión argentina Susana Giménez se contagiara de coronavirus y fuera internada al día siguiente, poco tiempo después de que se le suministrara la segunda dosis del biológico. Sin embargo, es una opinión generalizada entre las autoridades sanitarias a nivel global que el organismo tarda varias semanas en generar inmunidad después de la segunda dosis de la vacunación. Además, la inyección no evita que uno pueda sufrir la enfermedad, pero reduce en gran medida los riesgos de padecerla con síntomas graves.

"Ultima Hora !! @gimenezsuok Da Positivo de Covid-19, a horas de darse la Segunda Dosis de Pfizer !! Ella y su Hija Mercedez, se contagiaron y estaban vacunadas con segundas dosis !!! #fuerte", dice el mensaje de la publicación, del 9 de junio. El texto va acompañado de una fotografía de la diva televisiva de 77 años en lo que parece ser el momento en que fue vacunada y otra posando frente a la cámara aquí ( here ).

Aunque hay muchos comentarios de usuarios que remarcan que la aplicación de la inyección no garantiza que no te infectes de coronavirus y enfermes, aunque sea con menor virulencia, o que tiene que pasar tiempo para que la vacuna haga efecto, otros cuestionan el procedimiento. “O sea que no sirve la vacuna”, dijo una usuaria.

De acuerdo con el medio Radio Uruguay, del país en el que Giménez reside, la estrella de la televisión argentina recibió la segunda dosis de la vacuna el 4 de junio, aquí ( here ). Sin embargo, después se contagió de COVID-19 y el 10 de junio fue internada en una unidad hospitalaria de cuidados intermedios en el departamento uruguayo de Maldonado, como informaron varios medios argentinos y locales aquí ( here ), aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ). Su hija Mercedes, que también se había vacunado, se contagió igualmente.

Reuters desmintió anteriormente informaciones falsas o descontextualizadas de usuarios en Facebook sobre situaciones parecidas en que personas recién vacunadas enfermaron del COVID-19, como en un sanatorio para pacientes con discapacidad intelectual en España aquí ( here ), o de otras que murieron por la enfermedad a pesar de haber sido vacunadas poco después de contagiarse, en el caso de unos ancianos en una residencia en Nueva York aquí ( here ).

Según explican en su página web los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), "por lo general, el organismo demora algunas semanas en generar inmunidad (protección contra el virus que causa el COVID-19) después de la vacunación" (aquí here ). "Esto significa que es posible que una persona se infecte por el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de haberse vacunado, y que se enferme de todos modos. Esto se debe a que la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección", agregan.

Falta contexto. La argentina Susana Giménez se contagió de coronavirus y fue internada en un hospital tras ser inmunizada contra COVID-19 pocos días antes, pero eso no significa que las vacunas no sirvan porque el organismo necesita varias semanas para generar inmunidad y aun así es posible enfermarse, pero menos probable hacerlo con síntomas graves.

