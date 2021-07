Fact Check- Medio cubano no publicó nota sobre recepción de apoyo militar mexicano

23 jul (Reuters) - La captura de una nota supuestamente publicada por el medio Granma, del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, donde se informa del arribo de armamento mexicano a la isla fue compartido en redes sociales recientemente. Reuters no encontró registro de este texto dentro del sitio del diario cubano. Una vocera de Granma dijo a Reuters que el contenido es un montaje.

“Gobierno de Cuba recibe apoyo militar proveniente del pueblo hermano de México,”, dice el encabezado en la captura de pantalla de la aparente nota ilustrada con una fotografía del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, fechada el 12 de julio de 2021. Las publicaciones que recuperan este contenido han sido compartidas más de 300 veces: ( here , here , here , here , here , here ).

“Claramente se trata de una burda manipulación. Construyeron un pantallazo de nuestra web como si hubiéramos publicado esa noticia, que jamás existió”, dijo a Reuters vía correo electrónico Yisell Rodríguez Milán, jefa de la Redacción Multimedia de Granma; quien agregó que hay otros elementos en la captura que no corresponden con su identidad gráfica, como las rayas verticales que dividen los idiomas en la parte superior de la página.

La imagen además incluye errores de ortografía en el pie de foto. Los apellidos del presidente aparecen sin un guion intermedio, cuando usualmente se escribe Díaz-Canel. La cifra a la que hace referencia el supuesto apoyo militar consiste en “25,0000” fusiles “Xiuhocatl” y no FX-05 Xiuhcoatl, un arma elaborada por la Secretaría de Defensa Nacional de México (Sedena), de acuerdo con un reporte de 2019 de El Economista ( here ).

Reuters encontró que el montaje posiblemente fue realizado a partir de esta nota del medio ( here ) titulada: “En vivo: Gobierno de Cuba se dirige al pueblo en la mañana de este lunes”. El artículo, que muestra la misma fotografía del mandatario caribeño no hace mención de un supuesto apoyo militar proveniente de México.

En un registro del archivo digital Wayback Machine se observa que a las 10:28:00 (la hora más cercana a la hora que muestra la captura de pantalla alterada ( here ), el sitio del medio cubano incluía esta nota como principal: ( here ).

En el sitio de Granma, la búsqueda con palabras parte del supuesto titular no arrojó ningún resultado ( bit.ly/3eLoGJT ). Reuters tampoco encontró registro de una nota similar por medio de una búsqueda en Google ( bit.ly/3BvLXJx ) o en las ediciones impresas del diario en los días 12 o 13 de julio (disponibles para su descarga en: here , here , respectivamente).

El 11 de julio estallaron una serie de protestas en Cuba en medio de un aumento de casos de COVID-19 y una profunda crisis económica ( here ) que dejaron como saldo un muerto el 13 de julio, de acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias ( here ).

El 12 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó la postura del gobierno del presidente López Obrador de enviar ayuda a Cuba, la cual se definió en “alimentos, vacunas y medicinas” ( here ).

La oficina de la Alcaldía de Veracruz, en el estado mexicano del mismo nombre, confirmó a Reuters la preparación de un barco con alimentos y medicinas con destino a Cuba. Marisa López, portavoz de la alcaldía confirmó que la embarcación pertenece a la Armada de México y el cargamento comenzó a alistarse en la mañana de este jueves. Sin embargo, un funcionario de la Unidad de Protección Civil del estado no mencionó cuándo zarparía la nave desde el puerto ubicado en el Golfo de México ( here ).

Más cobertura de Reuters sobre la reciente situación en el país caribeño disponible aquí: ( here , here ).

Reuters ha desmentido contenido que circula en redes sociales a propósito de las protestas en Cuba: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Alterado. Reuters no encontró registro de que el medio cubano haya publicado tal artículo. Una vocera de Granma dijo a Reuters que la imagen es un montaje.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí: ( here ) .