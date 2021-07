Fact Check-Imagen de vehículo de Guardia Nacional mexicana y “Gas bienestar” está alterada

16 jul (Reuters) - En redes sociales, distintos usuarios han compartido una fotografía de un vehículo de la Guardia Nacional, una de las instituciones de seguridad pública en México. En la imagen, se observa un camión que supuestamente está entregando cilindros de “Gas Bienestar”, una nueva compañía estatal que ofrecerá este servicio en el país, pero la postal está alterada.

El contenido original, sin retoques digitales, circula en internet desde noviembre de 2019, tiempo antes de que se comunicase la creación de la empresa estatal, en julio de 2021.

“Filtran imágenes de los camiones repartidores de gas LP de la Guardia Nacional”, “Quien guste adquirir lo puede hacer”, “¿En verdad piensa distraer a la GN?”, se lee en algunas de las publicaciones con la fotografía alterada, que han sido compartidas 3.500 veces en Facebook ( here ), ( here ), ( here ).

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el pasado 7 de julio la creación de Gas Bienestar; señaló que ofrecerá cilindros con el hidrocarburo “a precios bajos”( here ).

El mandatario detalló que esta compañía se pondrá en funcionamiento en tres meses y que dependerá de Petróleos Mexicanos (Pemex). "Se van a comprar vehículos, se van a poner gaseras o en la instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos. Se van a comprar los cilindros”, destacó, en conferencia de prensa ( youtu.be/GkonGgF3we8?t=8411 ).

Un día después, López Obrador describió que la Guardia Nacional participará en labores de vigilancia ( youtu.be/9W1AUan5PuU?t=8767 ). Reuters se puso en contacto con Pemex para preguntar acerca de los vehículos que serán empleados y las futuras tareas de las fuerzas armadas, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de publicación del artículo.

LA FOTO ORIGINAL, PUBLICADA DESDE 2019

Reuters encontró la postal original en la página de Facebook de la Guardia Nacional ( here ).

En la fotografía, difundida el pasado 24 de noviembre de 2019, se puede percatar que el vehículo no tiene el rótulo de la empresa que fue agregado digitalmente. Tampoco aparecen unos cilindros de metal; en su lugar se ven a varios miembros de las fuerzas armadas sentados. Los barandales de metal de la parte trasera del camión también fueron modificados.

La imagen auténtica fue retomada, hace más de año y medio, por medios de comunicación nacionales como Excelsior, Reforma o El Norte. Aquí se puede mirar algunos ejemplos: ( here ), ( here ), ( here ).

EL PRIMER ESTADO CON EL SERVICIO

Otras publicaciones con la imagen alterada también incluyen información falsa relacionada con la creación de Gas Bienestar. En diversas publicaciones, se asegura que la primera entidad que recibirá el servicio será Oaxaca, pero esta información es errónea, según lo mencionado por López Obrador ( here ), ( here ), ( here ).

El presidente comentó, en la misma conferencia del 7 de julio, que las operaciones de esta nueva compañía estatal comenzarán en la Ciudad de México, que es la entidad donde se han detectado los precios más elevados de gas LP ofrecido por particulares, según dijo ( youtu.be/GkonGgF3we8?t=8901 ).

En otro encuentro con medios, el pasado 12 de julio, reiteró que el servicio se iniciará en la capital mexicana. “Le voy a pedir al director de Pemex que tome en cuenta a Tabasco. Que se cumpla el compromiso de establecer el sistema en la Ciudad de México y luego Tabasco”, añadió ( here ).

VEREDICTO

Alterada. La fotografía de un vehículo de la Guardia Nacional que aparentemente distribuye cilindros de gas está alterada. Reuters halló la imagen original, publicada en la cuenta oficial de las fuerzas armadas, pero sin el rótulo de la empresa de gas. Circula en internet desde noviembre de 2019, tiempo antes del anuncio de la creación de Gas Bienestar, en julio de 2021.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).