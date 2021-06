Fact Check-Foto muestra a la Guardia Nacional inspeccionando a una mujer en Sonora, México - no en Campeche

8 jun (Reuters) - Una fotografía de un integrante de la Guardia Nacional inspeccionando una mujer en una localidad del estado de Sonora, al norte de México, ha sido erróneamente etiquetada por algunos usuarios en redes sociales, quienes localizan el suceso en Campeche, otro estado al sur del país.

Un tuit retuiteado más de 1,436 veces aquí ( here) se lee: “#CirculaEnRedes Detiene la Guardia Nacional a operadores del @PRI_Nacional en #Campeche, que recogían credenciales del INE y entregaban despensas. ¡No más fraudes! @alitomorenoc”, en referencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La misma afirmación con las fotografías se han replicado en al menos una decena de páginas y grupos públicos de Facebook, con una de las publicaciones rebasando las 2,700 compartidas. ( here, here, here ) .

Una de las imágenes en estas publicaciones muestra lo que parece ser una cajuela y dos bolsas de plástico transparentes con productos de despensa. En la otra fotografía se observa a una persona con el uniforme de la Guardia Nacional, inspeccionando a una mujer con camiseta rosa que se encuentra de espaldas y con los brazos levantados, mirando hacia una camioneta. A su alrededor, es visible una multitud de personas, algunos con sus celulares grabando el hecho.

El material, sin embargo, corresponde a un hecho sucedido en Nacozari de García, un municipio en Sonora.

Medios como El Sol de Hermosillo y El Universal reportaron sobre la trifulca del 3 de junio, cuando una multitud rodeó a una camioneta en donde se encontraban una mujer y un hombre que, según acusaciones de la población, habrían realizado un operativo para comprar votos ( here, here)

La transmisión en vivo de una página de Facebook local capturó un fragmento del suceso al norte del país aquí ( here ). La ubicación que se menciona en el video corresponde a lo que muestra Google Street View aquí ( here!3m6!1e1!3m4!1saykpw8IeClI12Ho9AYpH-A!2e0!7i16384!8i8192)ver minuto 23:22 (casa roja con reja blanca).

Alrededor del minuto 47:37 puede observarse que, a petición de la multitud, un miembro de la Guardia Nacional inspecciona a la mujer y luego al hombre, a quien se le encontró un papel en su bota (minuto 52:50). Posteriormente su vehículo es inspeccionado y se muestra que en él había bolsas transparentes con productos de despensa (minuto 56:09), las cuales fueron depositadas en una camioneta de la policía municipal (minuto 58:40).

Reuters no pudo corroborar las acusaciones de forma independiente.

Un vocero de comunicación social del ayuntamiento de Nacozari de García, Sonora dijo a Reuters vía telefónica que, tras ser bajadas de su vehículo, las personas fueron llevadas a la fiscalía y respaldó que no fueron inculpados por ningún delito. La postura del Gobierno de Nacozari de Juárez puede verse en este comunicado aquí ( here).

En tanto, Reuters no encontró registro de un incidente similar con la Guardia Nacional en el estado de Campeche, al sur del país. Reuters contactó a la Fiscalía General del Estado de Campeche, pero hasta el cierre de edición de este artículo, no recibió respuesta.

VEREDICTO

Parcialmente falso. Esta foto no muestra a la Guardia Nacional inspeccionando a una mujer en Campeche, sino en Sonora; donde habitantes detuvieron a una camioneta con dos funcionarios del ayuntamiento. Reuters no pudo corroborar las acusaciones de forma independiente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).