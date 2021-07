Fact Check-Foto no muestra el cadáver ensangrentado del presidente de Haití, Jovenel Moise

CIUDAD DE MÉXICO, 10 jul (Reuters) - Una gráfica fotografía que pretende mostrar el cuerpo del presidente de Haití asesinado, Jovenel Moise, ha sido mal catalogada por los usuarios de las redes sociales. En realidad, la imagen muestra al abogado haitiano Monferrier Dorval, quien fue asesinado justo afuera de su casa el 28 de agosto de 2020.

Aquí ( here ) se puede ver un ejemplo de una publicación en Facebook con un enlace que conduce a una noticia aquí ( here ) que muestra la instantánea (advertencia de contenido sensible).

Sin embargo, un corresponsal de Reuters en Haití reconoció que la foto mostraba el cuerpo de Monferrier Dorval, no de Moise.

Reuters ya verificó la falsa información en inglés aquí ( here ).

La foto parece ser la misma que la que sostienen en sus manos unos manifestantes en un video de Associated Press de una protesta en la nación caribeña en septiembre de 2020. Ver minutos 1:18, 1:28 y 1:49 aquí ( here ).

A finales de agosto de 2020, los manifestantes tomaron las calles de Puerto Príncipe, la capital de Haití, indignados tras el crimen de Dorval aquí ( here ). La víctima fue asesinada en su casa, como Moise.

Imágenes del presidente haitiano aquí ( here ) y aquí ( here ) evidencian que era más delgado que el cuerpo ensangrentado de la fotografía. Las fotos de Dorval, en comparación, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

La cobertura del asesinato del presidente Jovenel Moise por parte de Reuters es visible aquí ( here ) y aquí ( here ).

Reuters informó el 8 de julio aquí ( here ) que los funcionarios del gobierno haitiano aún no habían determinado el motivo del magnicidio.

VEREDICTO

Imagen alterada. La foto de los usuarios de redes sociales no muestra el cadáver ensangrentado del presidente haitiano, Jovenel Moise. La gráfica imagen es de Monferrier Dorval, un abogado haitiano que también fue asesinado, pero en agosto de 2020.

