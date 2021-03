Fact Check-Hisopado nasal no es una práctica antigua para esclavizar ni destruye la glándula pineal

Una imagen compartida en redes sociales asegura que el hisopado nasal, utilizado actualmente en algunas pruebas de detección para la COVID-19, es una práctica que data del antiguo Egipto con el fin de esclavizar personas. De acuerdo con este material, el proceso alcanza y destruye la glándula pineal. Sin embargo, estas declaraciones son falsas.

Esta imagen es una versión similar a otras que han sido difundidas desde finales de 2020. Las publicaciones van desde la comparación con las pruebas de PCR y un papiro egipcio (here , here o here ), hasta la simple imagen del códice (here ).

La redacción en estas publicaciones varía también: desde los que alientan a no realizarse la prueba PCR, con el argumento de que una muestra de saliva sería suficiente (here ), hasta los que aseguran que se trata de un método para “cortar la antena de comunicación con dios” (SIC) ( here ).

No obstante, la imagen utilizada como evidencia de la antigüedad de la práctica, en realidad representa un proceso oftalmológico ( here ). Se trata de la reconstrucción de un papiro hecho con la técnica del fresco encontrada en la tumba de Ipi, supervisor de la ciudad de Tebas (actual Luxor).

De acuerdo con el proyecto de excavación The Middle Kingdom Theban Project, se estima que Ipi estuvo más relacionado a los inicios de la XII Dinastía y el reinado Amenenhat I ( thebanproject.com/ ). Según el sitio de la Enciclopedia Británica (Britannica Group, Inc.) la regencia del soberano, también llamado Amenemmes I, fue de 1938 a 1908 a. C., (here ).

Por otro lado, en anteriores ocasiones Reuters ha reportado la falsedad sobre el supuesto daño causado por el hisopado utilizado en las pruebas PCR (aquí here y here ).

Ahora bien, el hisopado nasal es una práctica utilizada para la detección de virus y bacterias que ocasionan enfermedades respiratorias. De acuerdo con el sitio MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, el hisopado nasal se puede tomar en distintas partes de la nariz; aunque el más recomendado es en la región nasofaringe (parte superior entre la nariz y la garganta) por su precisión, ( here) .

Es cierto, no obstante, que la prueba de saliva pueda tener efectividad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) pone en la misma categoría a este tipo de técnica con la PCR (Polymerase Chain Reaction), que utiliza el hisopado (here ).

De cualquier manera, el método de hisopado no llega a la glándula pineal. Por medio de un correo electrónico, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo a Reuters que “la toma de la muestra es un poco incómoda, pero es perfectamente segura; el hisopo sólo llega hasta la parte posterior de la nasofaringe, pero en ningún momento genera daño de tejido”.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), dicha glándula se encuentra dentro del encéfalo ( here ). Cuando hablamos de hisopado, el bastoncito no se introduce más de tres cuarto de pulgada (1.5 centímetros), donde el procedimiento total no dura más de 15 segundos; así lo explica un manual de recolección de muestras por este método creado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ( here ).

Finalmente, la única manera de llegar a la glándula pineal es por medio de cirugía, de acuerdo con el NIH, (here). Esta intervención está relacionada en su mayoría con tumores en dicha región.

VEREDICTO

Falso. Las evidencias históricas presentadas no representan una intervención en la glándula pineal, ni siquiera en la nariz; por lo que no tiene relación alguna con el hisopado nasal utilizado en las pruebas para detectar covid-19. Tampoco es posible llegar a dicha región cerebral por medio de un bastoncito de algodón.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here .