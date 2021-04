Fact Check- Fotografías muestran dos hospitales distintos en Oaxaca

27 abr (Reuters) - A partir de la comparación en dos fotografías, usuarios en redes sociales mostraron los supuestos avances en la construcción de un hospital en Oaxaca en distintas administraciones. Pero esto es falso: las publicaciones utilizan imágenes de dos lugares a casi 285 kilómetros de distancia, aunque ambos en Oaxaca.

Ambos proyectos, el hospital Matías Romero Avedaño, (sin concluir), y el hospital rural Tlaxiaco-IMSS Bienestar, (inaugurado en 2020), comenzaron su construcción en 2009, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud (SIMIS), durante la presidencia de Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN) y la gubernatura de Ulises Ruíz Ortíz, del Revolucionario Institucional (PRI), en el estado de Oaxaca.

“Así estaba el hospital de Tlaxiaco, Oax., el que abandonó el PRIAN... Y ahora con la 4T”, describe una publicación compartida más de 8,000 veces en Facebook (aquí here ), en referencia a las administraciones anteriores del PRI y el PAN (“PRIAN”) y al momento actual autodenominado como “Cuarta Transformación” por el partido mayoritario, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

EL HOSPITAL DE MATÍAS ROMERO AVEDAÑO

Una búsqueda inversa con la herramienta Bing y Google de la imagen del inmueble rodeado de maleza, refiere a un reportaje de 2015 por El Universal titulado ‘Oaxaca: el hospital que nunca fue’ (aquí here ). Dentro del texto es posible encontrar esta imagen, pero corresponde a una obra ubicada cerca de la comunidad Matías Romero Avendaño empezada en 2009 y que al 26 de abril del 2021 no ha sido concluida.

“No hay nada de avance. Sigue igual. Hace 20 días o más pasé por allí y seguía igual”, comentó el 23 de abril de 2021 a Reuters, Roselia Chaca, corresponsal de El Universal en Oaxaca y autora de la fotografía utilizada erróneamente en la comparación con el hospital en Tlaxiaco.

De acuerdo con la ficha técnica en el Sistema de Monitoreo de Infraestructura en Salud (SIMIS) (aquí here ), la obra en cuestión comenzó en junio de 2009 y encuentra suspendida por “falta fuente de financiamiento para su terminación y puesta en operación”.

HOSPITAL DE TLAXIACO

En la imagen que muestra el hospital terminado puede leerse “Hospital rural Prospera No. 34. Tlaxiaco, Oaxaca”. La construcción fue inaugurada el 2 de abril de 2020 ahora nombrada “Hospital rural Tlaxiaco - IMSS Bienestar” (aquí here ), (aquí here ); durante la actual gubernatura de Alejandro Murat Hinojosa del PRI.

Esta obra posee también una ficha dentro del SIMIS, pero se refiere a ella como Hospital General de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco (aquí here ); las fotografías al final del sitio confirman que se trata de la misma obra. Al igual que la obra en Matías Romero, la construcción de este hospital comenzó en junio de 2009 pero su conclusión está fechada a finales de marzo de 2020.

De acuerdo con Google Maps, aunque dentro de la misma entidad, el hospital en construcción de Matías Romero se ubica a casi 285 kilómetros del Hospital IMSS Bienestar en Tlaxiaco, ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Las imágenes muestran dos proyectos distintos, ambos iniciados en 2009. El hospital de Tlaxiaco fue inaugurado en 2020. Al 27 de abril de 2021, la construcción del hospital de Matías Romero Avedaño se encuentra suspendida.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .