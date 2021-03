Fact Check-Símbolos en el altar de una iglesia son habituales en escudos religiosos, no muestran nave extraterrestre ni emblemas de los Illuminati

23 mar (Reuters) - Una usuaria en Facebook publicó la imagen de un sacerdote oficiando una misa en un altar donde es posible ver detrás del religioso unos símbolos que ella identificó como una nave extraterrestre y emblemas de la sociedad secreta de los Illuminati. Los signos que se observan en la imagen forman en realidad parte de un escudo episcopal, como los que hay en muchas iglesias.

"Foto tomada adentro del Vaticano, se nota claramente un ovni (objeto volador no identificado) y varios símbolos Iluminati. Los extraterrestres siempre nos han visitado, ellos siempre han estado aquí”, afirmó la usuaria, que con su mensaje obtuvo más de 850 reacciones y 52 comentarios (aquí here ).

La publicación fue compartida casi 300 veces y recibió respuestas de muchas personas que creyeron su contenido. “La iglesia y su gran negocio de manipulación mundial”, “Es real, de eso no hay duda” y “Son nuestros creadores, la iglesia cambió la versión a su favor”, fueron algunas de las opiniones.

La imagen es en realidad la fotografía de una pantalla de televisión de lo que parecer ser la transmisión de un noticiero. En la parte inferior pueden leerse la hora y la temperatura del lugar desde el que se emite el programa y la etiqueta #QuedateEnEl6”, que usa para promocionarse en las redes sociales el canal informativo y portal de noticias mexicano Telediario.mx, de la empresa Multimedios aquí www.telediario.mx/ .

Reuters no pudo encontrar el espacio en el que se transmitió la imagen utilizada en la publicación y por tanto no pudo corroborar si se trataba de una iglesia del Vaticano. En la parte inferior izquierda de la captura de pantalla aparece la leyenda “KING MAN EN YOUTUBE”. Buscando por ese nombre en la plataforma de videos es posible encontrar un canal con ese nombre con decenas de videos variopintos sobre fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y teorías conspirativas que ligan el mundo extraterrestre con la iglesia católica, especialmente con el Vaticano (aquí here ).

Al analizar los símbolos que aparecen en la foto compartida en la publicación, puede observarse que los símbolos citados por la usuaria, visibles en una pared a la espalda del sacerdote, donde habitualmente se encuentra el sagrario, son en realidad parte de un escudo de los que la Iglesia Católica ha usado históricamente para identificar a obispos, arzobispos, cardenales y otras autoridades eclesiásticas de distintas áreas de influencia.

El objeto que la usuaria identifica en Facebook como una nave espacial, pues tiene una forma similar a la de un platillo volador, es en realidad un capelo, un sombrero de ala ancha que usaba antiguamente la jerarquía del clero, como explica un libro sobre heráldica religiosa editado en Madrid por la Fundación San José. Ilustraciones de escudos episcopales de los siglos XVIII, XIX y XX con el capelo son visibles decenas de veces en esa obra (aquí here).

Ese sombrero sustituyó como emblema en esos escudos a las mitras, el tocado que llevan las autoridades católicas con forma parecida a un cono (aquí ec.aciprensa.com/wiki/Mitra ).

Imágenes de jerarcas religiosos con capelos son visibles aquí here , aquí here aquí here .

Otros escudos episcopales similares son visibles en las páginas web de las diócesis de Matamora (norte de México) aquí ( here ) y de Ávila (España) o de la archidiócesis de Barcelona aquí ( here ) y el obispado de Tenerife aquí ( here ), ambos también en el país europeo.

Respecto a la referencia a los Illuminati, la usuaria de Facebook no especifica a qué símbolos se refiere, pero los restantes elementos del escudo son los tradicionales de esta clase de objetos, especialmente las borlas que parecen caer del capelo.

VEREDICTO

Falso. Símbolos en el altar de una iglesia no muestran una nave extraterrestre o emblemas de los Illuminati. En realidad son los habituales en escudos religiosos para representar a autoridades eclesiásticas como arzobispos, obispos o cardenales.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here