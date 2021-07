Fact Check-Estas imágenes no muestran incendios recientes en iglesias de Canadá

5 jul (Reuters) - Dos imágenes de iglesias en llamas, una de noviembre de 2020 y otra de abril de este año, han sido publicadas por usuarios en redes sociales para erróneamente ilustrar los recientes incidentes registrados en iglesias en Canadá, ocurridos en medio de las protestas por el hallazgo de los restos de cientos de niños indígenas en terrenos de antiguos internados.

“Canadá ha procedido a incendiar decenas de iglesias tras confirmarse que se encontraron fosas con cuerpos de niños”, “Lo queman todo”, “Una locura lo que está ocurriendo”, se lee en los contenidos con información imprecisa que han sido divulgados en Facebook. Tan solo tres de estas publicaciones han sido compartidas más de 273,000 mil veces en pocas horas ( here ), ( here ), ( here ).

Es verdad que en los últimos días se han registrado incidentes en una docena de recintos religiosos; las autoridades han calificado los hechos como sospechosos, informó el diario The Washington Post ( here ).

En las últimas semanas, se han encontrado alrededor de 1,000 tumbas sin identificar en antiguas escuelas residenciales en las provincias canadienses de Columbia Británica y Saskatchewan, lo que ha provocado protestas en el país. Los institutos estuvieron dirigidos, principalmente, por la Iglesia Católica y financiados por el Gobierno del país ( here ).

Varias de las publicaciones identificadas por Reuters difunden tres fotografías de iglesias en llamas; pero solo una de ellas corresponde a los hechos recientes.

FOTO 1

La primera imagen de las publicaciones, donde se observa un árbol en ambos costados de la iglesia, corresponde a un incendio en un templo en el condado de Middlesex (Ontario), ocurrido en noviembre del 2020. El sitio de noticias Global News señaló que los bomberos pudieron controlar las llamas y que no se reportaron heridos. Sin embargo, detallaron que la policía comentó que el inmueble fue considerado como una pérdida total ( here ).

De acuerdo con su artículo, la fotografía fue compartida por la Policía Provincial de Ontario de Middlesex (OPP, por sus siglas en inglés). Reuters localizó la imagen en la cuenta de Twitter de las autoridades. La corporación de radiotelevisión pública (CBC) también las difundió ( here ), ( here ).

FOTO 2

La segunda, que muestra una construcción de tonalidad clara, pertenece a la quema de un recinto religioso católico en la provincia de Manitoba. Este hecho tuvo lugar el pasado 4 de abril, según otro artículo de Global News. En la nota, se describe que un hombre, de 32 años, fue observado saliendo del edificio cuando comenzaron las flamas; se menciona que las autoridades lo arrestaron y lo pusieron en custodia ( here ).

La información incluye un video con contenidos grabados sobre el incidente. En el segundo 00:43 se puede observar la postal en cuestión, que en algunas de las publicaciones con información imprecisa fue recortada. El color del inmueble es el mismo: amarillo claro. La puerta café coincide, al igual que una ventana sin cristal en la parte media de la entrada. Otros portales como Manitoba Post o Thompson también incluyeron la imagen en sus artículos ( here ), ( here ).

FOTO 3

La última fotografía, donde se observa un chapitel de una iglesia en llamas, es la única que sí coincide con una noticia de hace unos días, ocurrida en el contexto de la detección de los restos infantiles y de las protestas en Canadá. Ocurrió el pasado 30 de junio en la ciudad de Morinville, en la provincia de Alberta. Medios como Edmonton CTV News, The Star o Global News publicaron las imágenes. De acuerdo con los notas, se está investigando que fue lo que provocó el incendio en el recinto religioso ( here ), ( here ), ( here ).

Un video verificado por el equipo de User Generated Content (UGC) de Reuters muestra las llamas en el inmueble que tiene las mismas características que el de las fotografías. Puede verse aquí: ( here ).

VEREDICTO

Parcialmente falso. Es verdad que en los últimos días se han registrado incidentes en iglesias en Canadá. Sin embargo, no todas las fotografías que circulan en redes sociales corresponden a hechos actuales. Dos de las imágenes son de incendios antiguos, ocurridos antes de los descubrimientos de las tumbas de niños indígenas que fueron encontradas en antiguos internados en el país. Solo una sí es de la noticia reciente.

