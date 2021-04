Fact Check-Esta imagen de un incendio detrás de una iglesia en Tepoztlán es del 2016

16 abr (Reuters) - Luego de que un incendio forestal afectara una zona de Tepoztlán, en el estado de Morelos, usuarios en redes sociales compartieron una impresionante fotografía nocturna de una iglesia con agresivas llamas a su alrededor, sugiriendo que la imagen correspondía al reciente incendio que comenzó el 11 de abril del 2021. La imagen ha sido erróneamente etiquetada: se trata de una fotografía de 2016.

“Lamentables imágenes del incendio en Tepoztlán”, dice una publicación de Facebook del 13 de abril ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí ( here, here, here)

Algunas publicaciones comparten una versión cuadrada de la fotografía. En la versión sin recortar de la imagen, que también circula en redes sociales, se identifica una marca de agua con el nombre “Tony Villamil”.

Una búsqueda del nombre en Instagram resultó en el perfil del fotógrafo aquí ( here ), quien publicó esta imagen el 2 de marzo del 2021 , con la descripción :“Que no se repita. 7 abril 2016” ( here )

Contactado por Reuters vía telefónica, Villamil confirmó que esta fotografía de 2016 retrata el Templo y Ex Convento de la Natividad, ubicado en el centro de Tepoztlán ( goo.gl/maps/geQLvJ9hhPD6bjHG8 ), durante un incendio en abril de 2016.

En ese entonces, medios de comunicación retomaron la imagen en reportes sobre el siniestro ( here , here ) , que consumió un estimado de 244 hectáreas de vegetación. ( here )

Aunque esta imagen aparenta mostrar las llamas muy cerca de la iglesia, el fotógrafo detalló que este efecto visual fue resultado de la perspectiva desde la que imagen fue capturada, en una azotea. “El incendio sí estaba en el fondo, pero no tan cerca”, añadió y explicó que su reciente publicación buscaba crear consciencia.

La madrugada del 14 de abril, Villamil compartió fotografías nocturnas, capturadas desde una ubicación distinta, del reciente incendio del Tepozteco en Facebook aquí ( here )

Otras imágenes pueden verse aquí ( here , here , here )

El incendio que afectó un estimado de 350 hectáreas de vegetación, comenzó el 11 de abril en el paraje Malinalapa, predio Santo Domingo en el municipio de Tepoztlán, según reportó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) del gobierno mexicano aquí ( here , here ).

Alrededor de la 1:00pm (GMT-5) del 15 de abril, el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales del estado informó un “100% de control y 90% de liquidación” de las llamas. ( here )

VEREDICTO

Parcialmente falso. Esta imagen retrata un incendio en Tepoztlán, Morelos en abril de 2016.

