Fact Check-Video no muestra a personas en la India atacando a "escuadrones de vacunación"

10 may (Reuters) - Un video en el que se observa a una multitud de personas que persigue y ataca a otro grupo ha sido descrito erróneamente en redes sociales; algunas publicaciones aseguran que las imágenes muestran a personas atacando a “escuadrones de vacunación” en la India, pero esto es falso. De acuerdo con reportes de medios locales, la escena captura momentos luego de que oficiales de policía intentaran detener una reunión masiva en una aldea en el distrito de Jharkhand por temor a contagios masivos en plena ola de pandemia.

“INDIA: aldeanos expulsan a pedradas a escuadrones de vacunación tras ver la correlación entre el aumento de vacunados y el aumento de muertos, y ver que los que ahora están muriendo es porque se habían vacunado antes. *¡¡¡LA GENTE QUIERE VIVIR!!!*”, se lee en una publicación compartida más de 500 veces un grupo de Facebook titulado “Stop vacunas” aquí: ( here ). Publicaciones que replican el mensaje pueden verse aquí: ( here , here , here , here , here , here ).

El video en la mayoría de estas publicaciones incluye una marca de agua con un texto que, de acuerdo con la traducción de Google, incluye el mensaje “Bamni village”. La búsqueda de las palabras clave “Bamni village” e “India villagers” (aldeanos de la India, en español) reveló que las imágenes corresponden a una persecución por parte de pobladores de una aldea en Saraikela, en el estado de Jharkhand, al este de este país, a policías de la zona ( here ).

De acuerdo con medios locales, la escena del 23 de abril ocurrió luego de que intentaran clausurar una reunión masiva ( here , here ) o “mela” ( here ) por temor a contagios en plena segunda ola de contagios de COVID-19 en este país.

Ocho personas fueron arrestadas por atacar con piedras a la policía y a la administración local, dijo el Superintendente de Policía de Saraikela, Mohammad Arshi ( here ) a India Today TV ( here ).

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India explica en su página web ( here ) que las vacunas anti-COVID están disponibles en instalaciones de salud gubernamentales y privadas; para poder ser inmunizado, la autoridad solicita un registro previo que puede realizarse en internet o a través de los trabajadores de salud del gobierno local.

La segunda oleada mortal de COVID-19 en la India no cesa y su número total de casos asciende ya a 21.49 millones, con infecciones que se extienden desde las ciudades superpobladas hasta las aldeas rurales más remotas en las que vive casi el 70% de sus 1.300 millones de habitantes ( here ).

Como Reuters explicó previamente aquí ( here ), expertos dicen que múltiples factores, incluida una campaña de vacunación lenta, la relajación de las medidas preventivas y variantes más transmisibles, están contribuyendo al escenario actual de este país.

VEREDICTO

Falso. Video muestra a pobladores persiguiendo y atacando a miembros de la policía en una aldea de la India, luego de que intentaran cancelar una reunión masiva en medio de la segunda oleada mortal de COVID-19 en este país.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí ( here ).