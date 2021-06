Fact Check-¿Cómo funciona la votación en casillas especiales en México?

10 jun (Reuters) - Durante el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio en México, usuarios en redes sociales señalaron que no les fue posible votar en las casillas especiales que el Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso para las y los votantes fuera de su lugar de residencia, y algunos sugirieron que esto era una forma de “fraude”. Sin embargo, a esa afirmación le falta contexto: de acuerdo con el INE, la ubicación del votante determina su posibilidad de votar en una casilla especial para elegir autoridades federales y locales.

“Fraude total del INE, en las casillas especiales no dejan votar a las personas de cualquier estado de la República Mexicana”, puede leerse en una publicación que comparte un video en Facebook, donde una mujer explica que no pudo emitir su voto debido a que reside en Quintana Roo ( here ). Una situación similar narra un elector que se ubica en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí: ( here , here ).

Las casillas especiales se instalan en todo el país y están enfocadas para recibir los votos de las y los ciudadanos que se encuentran fuera del lugar donde residen, explica el INE aquí: ( here ). Para las elecciones del 6 de junio, en las que se eligieron a los 500 miembros de la cámara baja, así como 15 de los 32 gobernadores estatales y autoridades municipales, se instalaron un total de 873 casillas especiales, de acuerdo con un cálculo realizado por Reuters con la información que el INE proporciona de la cantidad de estas casillas en cada entidad aquí: ( ubicatucasilla.ine.mx/ ).

Los cargos que pudo elegir un ciudadano en tránsito en las recientes elecciones se limitaron mientras más alejado estuviera de su sección, distrito, entidad y circunscripción, hasta eliminar por completo su capacidad de efectuar el sufragio. En el caso de una elección presidencial, por ejemplo, la del 2018, el electorado puede intentar acceder a cualquier casilla especial para votar por el Ejecutivo Federal: ( here ).

El electorado puede identificar su entidad a partir de los dos dígitos designados para el estado en la credencial para votar expedida por el INE; el número puede ser cotejado en la siguiente lista: ( here ). La sección se enumera a partir de cuatro dígitos y también se localiza dentro de la credencial para votar; a partir de ésta puede ser localizada la casilla que le corresponde a un elector como se muestra aquí: ( here ). Más información sobre las circunscripciones y distritos puede encontrarse aquí: ( here , here ).

Ciro Murayama, consejero del INE, explicó esto en un tuit el 6 de junio y compartió una tabla con los cargos por los cuales se podría votar según el lugar en donde esté el elector: ( here ). Días antes de la jornada, el instituto también emitió mensajes con información similar a través de sus redes sociales: ( here , here , here ).

En diciembre de 2020, el Consejo General del INE acordó un aumento de 750 a mil boletas para los distintos cargos federales y locales, si corresponden, a cada casilla especial para el proceso electoral del 6 de junio de 2021. ( here ).

VEREDICTO

Falta contexto. En las elecciones intermedias de México, las y los votantes podían utilizar las casillas especiales para elegir autoridades federales y locales, dependiendo de qué tan lejos se encontraban de su sección, distrito, entidad o circunscripción, hasta eliminar la posibilidad de votar si no se encontraba dentro de ninguna de estas delimitaciones.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here) .