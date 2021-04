Fact Check-Video no muestra a islandeses celebrando el fin de las restricciones por COVID-19, es de 2016

19 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales aseguran que un video de una multitud muestra la celebración ante el fin de las restricciones por COVID-19 en Islandia. Esto es falso: la grabación es de un evento deportivo del 2016 y el país ha disminuido, pero no eliminado, las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Islandia ¡El primer país se abre al turismo sin restricciones! ¿¡Quién es el próximo !?” puede leerse en una de las publicaciones que retoman este clip: (aquí here ) y (aquí here ).

En realidad, este video es del recibimiento de la selección de Islandia en Reikiavik, capital del país; luego su eliminación de la Eurocopa 2016 ( here ). El material fue publicado el 5 de julio de ese año por el canal Libé zap, asociado al diario francés Libération (aquí here ) y el canal Football Life (aquí here ). De acuerdo a este último, un estimado de 10 mil aficionados se reunieron para el evento.

Reuters encontró estos videos con una búsqueda inversa por Google Imágenes de los fotogramas generados por la aplicación InVID.

Las restricciones continúan

El martes 13 de abril, el Ministerio de Salud de Islandia modificó las restricciones para el aforo de 10 a 20 personas, así como la reanudación de algunas actividades deportivas y escolares. Puedes leer el comunicado completo aquí: ( here ).

La institución denominó este anuncio como una “relajación” de las restricciones, pero explica que “el número diario de infecciones ha disminuido desde el último endurecimiento de las restricciones en las fronteras”.

Un registro previo, la presentación de una prueba PCR con resultado negativo, realizar una cuarentena obligatoria de cinco a seis días y la realización de una segunda prueba con resultado positivo, son algunos de los requisitos que el Gobierno de Islandia establece para los viajeros al país. En la página covid.is hay una descripción más detallada de estos requisitos (aquí here ). Este sitio es manejado por la Dirección de Salud y el Departamento de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia.

VEREDICTO

Falso. Este video corresponde a un evento deportivo en 2016. Las restricciones para turismo y para ciudadanos de Islandia por COVID-19 siguen vigentes hasta el momento.

