Fact Check-Cantante italiano Michele Merlo murió de derrame cerebral, no por los efectos de la vacuna contra el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 2 jul (Reuters) - Varios usuarios en Facebook insinuaron que Michele Merlo falleció por los efectos de la vacuna contra el COVID-19. Su fallecimiento se debió en realidad a una hemorragia en el cerebro, producida tras contraer leucemia de forma repentina. Merlo nunca fue inmunizado contra la enfermedad del coronavirus, según su familia.

Las publicaciones, del 9 y el 15 de junio, son visibles aquí ( here ) y aquí ( here ).

Ambas comparten un video subido por el artista el 3 de diciembre de 2020 a su cuenta de TikTok, donde tenía más de 250,000 seguidores, con el título "Estoy entre los 90 voluntarios que probaron la vacuna contra el COVID" aquí ( here ). En las imágenes, que fueron reproducidas decenas de veces en las publicaciones en Facebook, Merlo coloca los dedos de su mano izquierda sobre un algodón en su brazo derecho donde supuestamente habría sido inyectado y en tono burlesco simula una serie de efectos secundarios de la inmunización, como espasmos en sus músculos faciales. Sin embargo, acompaña el video con el mensaje "Obviamente bromeo, estoy absolutamente a favor [de la vacunación]".

“El cantante italiano Michele Merlo de 28 años se vacuna se burla de los efectos secundarios y muere”, dice una de las falsas publicaciones, que recibieron como respuesta algunos comentarios de negacionistas de la pandemia en rechazo a la vacunación.

El 7 de junio, la agencia de noticias italiana ANSA, recogía la noticia del fallecimiento del artista de 28 años, también conocido con el nombre artístico de "Mike Bird" y que se hizo famoso por su participación en el programa X-Factor en el país europeo, en el Hospital Mayor de Bolonia a consecuencia de un derrame cerebral gatillado por una leucemia contraída de forma súbita, aquí ( here ).

La misma agencia informativa reportaba al día siguiente que la fiscalía de Bolonia había abierto una investigación por posible homicidio culposo debido a lo inesperado del deceso ( here ). Según ANSA, los padres de Merlo decidieron "pedir al Poder Judicial que realizara las investigaciones necesarias para verificar si existían errores y/u omisiones previas al ingreso al (hospital) Mayor que determinaran de manera irreversible la suerte de su hijo".

La familia Merlo también quiso “negar categóricamente lo que algunas personas desinformadas escriben en las redes sociales: Michele no fue vacunado de ninguna manera contra COVID”. “Michele sufrió una forma severa de leucemia fulminante con posterior hemorragia cerebral”, indicaron sus parientes, de acuerdo con el medio italiano.

Cuando el cantante subió el video satírico a Tik Tok, el 3 de diciembre de 2020, no había iniciado el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus en la primera fase de la pandemia. Fue el 27 de diciembre aquí ( here ) y aquí ( here ).

Las publicaciones falsas fueron desmentidas también por la organización de verificación de datos italiana Facta aquí ( here ).

El 24 de agosto de 2020, Italia comenzó a probar una potencial vacuna contra el COVID-19 aquí ( here ). La potencial vacuna, llamada GRAd-COV2, fue desarrollada por ReiThera, una compañía con sede en Roma. El 24 de noviembre de 2020, más de medio año antes de la muerte de Merlo, ReiThera emitió un comunicado informando que los resultados preliminares de los tests demostraron que la inyección "fue bien tolerada" e inducía "claras respuestas inmunitarias".

En cualquier caso, la posible participación del cantante fallecido en junio de 2021 fue rechazada por la familia al asegurar que no había sido vacunado.

VEREDICTO

Falso. Cantante italiano Michele Merlo no murió por los efectos de la vacuna contra el COVID-19, sino a causa de un derrame cerebral gatillad por una repentina leucemia.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here