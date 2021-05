Fact Check-Video de la renuncia de Duque a su cargo es de 2018, cuando era senador

11 may (Reuters) - En medio de las protestas en Colombia que han dejado decenas de muertos, varios usuarios compartieron un video en redes sociales donde el presidente Iván Duque parece anunciar la dimisión a su cargo actual. Esto es falso: el video es una manipulación del anuncio que el político hizo en 2018, cuando era miembro del Senado y el motivo de su renuncia era continuar su campaña en las elecciones presidenciales.

“Por eso quiero presentarle a usted, señor presidente, y a este cuerpo, mi renuncia presidencial” se le escucha decir a Duque alrededor del segundo 0:12 en el clip publicado el 5 de mayo en Facebook y que ha superado las 430 mil reproducciones ( here ). Otros ejemplos pueden verse aquí: ( here , here , here ). En pantalla se observa un cintillo con el texto “Iván Duque presenta su renuncia a la presidencia de Colombia ante el Senado y por petición del pueblo colombiano”.

Mientras algunos usuarios reconocen que es un montaje o que el video muestra su renuncia al Senado, otros parecen creer que el clip muestra imágenes actuales.

Una búsqueda por Google de las palabras “Duque” y “renuncia” reveló un tuit donde el político colombiano comunica la dimisión de su puesto en el Senado para postularse a la presidencia de Colombia, fechado el 20 de marzo de 2018: ( here ).

Un video subido a YouTube el mismo día contiene una perspectiva y gráficos similares a los del supuesto anuncio de Duque en su dimisión a la presidencia. Con dicho material es posible identificar que, en el clip que circula en redes sociales, el discurso del político fue cortado y reordenado en distintos momentos para aparentar que su renuncia no se dirigía al Senado sino al Ejecutivo.

Por ejemplo, alrededor del minuto 05:14, es posible escuchar: “[…] quiero presentarle a usted, señor presidente, y este cuerpo, mi renuncia”; luego, unos segundos más tarde (alrededor del minuto 05:29) Duque menciona la palabra “presidencial”: ( youtu.be/YkSUtaExWVU?t=313 ).

De acuerdo con medios colombianos, el motivo tras la renuncia del entonces candidato del partido Centro Democrático fue dedicarse de lleno a la campaña presidencial, pues no pretendía que su escaño en el Senado fuera un “púlpito para manifestar sus propuestas”: ( here , here , here ).

El video editado, que alude a la supuesta renuncia presidencial, ha sido compartido al menos desde 2019 y aparentemente fue creado con fines humorísticos. Como se observa en estas publicaciones ( here , here ), una versión más larga termina con la actuación de una persona que despierta de un sueño.

El 17 de junio de 2018, Iván Duque fue elegido presidente de Colombia, de acuerdo con la página de la Presidencia de la República y su mandato se extenderá hasta 2022: ( here ). Al 10 de mayo de 2021, Duque no ha renunciado a la presidencia de su país.

Las manifestaciones en Colombia comenzaron el 28 de abril como rechazo a un plan fiscal, ahora cancelado, propuesto por el Gobierno, pero se transformaron en una demanda para exigir acciones contra la violencia policial, el desempleo, la desigualdad social y mejoras en el sistema de salud. Al 10 de mayo la cifra de muertos varía entre los 26, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, y los 47, según grupos locales de derechos humanos. Puedes leer más información aquí: ( here ).

VEREDICTO

Alterado. Al 10 de mayo del 2021, el presidente de Colombia Iván Duque no ha renunciado a su cargo. Un video donde el político parece dimitir de la presidencia manipula el anuncio de su renuncia al Senado en 2018. El video circula desde 2019 y parece haber sido creado con fines humorísticos.

