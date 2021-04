Fact Check-Código QR en foto de Ivanka Trump vacunándose contra COVID-19 no está ligado a QAnon

CIUDAD DE MÉXICO, 22 abr (Reuters) - Según algunos usuarios de redes sociales, un código QR visible en una fotografía de Ivanka Trump, la hija del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021), cuando se vacunó contra el COVID-19 el 14 de abril, conduce a un foro de internet relacionado con QAnon, la teoría conspirativa que defiende que el exmandatario republicano está luchando en secreto contra una camarilla de depredadores sexuales que trafican con niños y que incluye a destacados demócratas, élites de Hollywood y aliados del llamado “Estado Profundo”. No hay evidencia de que el código QR conduzca a esa plataforma.

Al menos una publicación en español en Facebook del 16 de abril aquí ( here ) y otra en inglés del 15 de abril aquí ( here ) se hicieron eco de esa versión. La segunda ha sido compartida 91 veces y recibido 90 comentarios,

“La foto de Ivanka Trump recibiendo supuestamente la (símbolo de jeringa) incluía un código QR que lleva al post de Q de la canción ‘no nos la vamos a poner’”, dice la primera publicación, que va acompañada de un video donde se ve a alguien abriendo en su teléfono el perfil de Twitter de Ivanka Trump, seleccionando una foto que ella subió el día de su inmunización contra la enfermedad del coronavirus, ampliando el lugar donde se ve un código QR junto a otros papeles sobre una mesa y supuestamente aplicando un lector sobre el símbolo. La herramienta remite, según las imágenes de 1:04 minutos de duración, a una serie de números que, introducidos en el motor de búsqueda Duck Duck Go, da como resultado un listado de enlaces, el primero de los cuales redirige al portal 8.kun.top, donde abundan los mensajes de seguidores de QAnon, pero que ya no es visible en la red.

La publicación en inglés, que ya fue desenmascarada por Reuters aquí ( here ), también detalla que el enlace en cuestión, archivado aquí ( here ), es una publicación del 8 de diciembre de 2020 de "Q", el líder del movimiento QAnon que afirma tener conocimiento interno de la administración Trump, con un vínculo a un video de YouTube del éxito musical de 1984 de Twisted Sister "We’re Not Gonna Take It" aquí ( here ), canción usada por los seguidores del exgobernante republicano para expresar en un acto masivo su determinación de no ponerse mascarilla contra el coronavirus en septiembre de 2020 aquí ( here ).

El 14 de abril de 2021, Ivanka Trump tuiteó dos fotos de ella misma recibiendo la vacuna, subtitulándolas con “¡¡¡Hoy recibí la vacuna !!! ¡Espero que tú también lo hagas! ¡¡¡Gracias Enfermera Torres !!! ” aquí (here).

En un comunicado enviado a Associated Press, Ivanka explicó que había recibido la vacuna de dos dosis de Pfizer-BioNTech para el nuevo coronavirus y afirmó: "Vacunarnos es nuestra mejor manera de vencer este virus y protegernos a nosotros mismos y a los demás" aquí ( here ).

Un portavoz de Pfizer dijo por correo electrónico a Reuters que la foto de la hija de Trump muestra un código matriz GS1-2D, que aparece en las etiquetas aplicadas a cada bandeja congelada que contiene frascos de vacuna de Pfizer. Aquí ( here ) se puede ver una foto separada de una bandeja de Pfizer con un código QR, a modo de ejemplo.

El portavoz de la farmacéutica también confirmó que, contrariamente a la afirmación de las publicaciones de que el número vinculado al código matriz es 01003592671000231721073110ER8, ninguno producido por Pfizer termina en ER8.

Reuters no pudo escanear de forma independiente el símbolo de la foto de Twitter de Ivanka Trump, dada la pixelación y el ángulo.

El influencer de QAnon “Inevitable ET” señaló en la aplicación de mensajería Telegram que el supuesto vínculo es “desafortunadamente... una hamburguesa sin nada”. En su canal de Telegram, que tiene más de 66.000 suscriptores, dijo que ingresar el código en el motor de búsqueda de internet Duck Duck Go conduce a 8kun.top probablemente porque alguien comentó sobre el código en la publicación Q original, creando así “una autocompletada [sic ] profecía”.

El reportero especializado en desinformación de la BBC Shayan Sardarizadeh detalló el mismo 14 de abril en Twitter que los seguidores de QAnon reaccionaron furisosos por la vacunación de Ivanka Trump y animaron a otros a denunciarlo también aquí ( here ). Algunos incluso indicaron que las fotos de la hija de Trump fueron retocadas o montadas aquí ( here ) y aquí ( here ).

The Washington Post informó sobre un estudio interno de Facebook que encontró un lazo creciente entre las cuentas que se oponen a las vacunas y las asociadas con QAnon aquí ( here ).

Otro informe del New York Times muestra cómo extremistas de ultraderecha pasaron del lema "Stop the Steal" (Para el robo), usado en alusión a un supuesto fraude en las elecciones perdidas por el republicano en 2020 a “Stop the Vaccine" (Detén la vacuna) aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. El código QR visto en un trozo de papel en la fotografía que tomaron a Ivanka Trump el día que se vacunó contra el COVID-19 nos está relacionado con QAnon.

