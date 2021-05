Fact Check-El tuit de Iván Duque sobre Facebook parece ser un montaje

7 may (Reuters) - En medio de las violentas protestas en Colombia iniciadas en rechazo a un plan de reforma fiscal, usuarios en redes sociales compartieron la captura de pantalla de un supuesto tuit del presidente Iván Duque, en donde parece asegurar que, de continuar las manifestaciones, cancelaría Facebook. Reuters no encontró ningún registro de que Duque haya hecho tal declaración en Twitter o en otro contexto. La Presidencia de la República de Colombia ha dicho que este tuit, que contiene una serie de faltas de ortografía, es falso.

“Con dolor les digo que si esto no para la presidencia de la Republica se vera en la penosa obligación de cancelar unas de las mas grandes redes sociales que es facebook free la red mas utilizada por la clase pobre del país, no podemos permitir mas desinformación mentirosa” (SIC), menciona la captura del tuit que ha sido compartida en Facebook y que no muestra una fecha de publicación del contenido, aquí: ( here , here , here ).

Una búsqueda avanzada por medio de Twitter con las palabras “cancelar redes sociales” y enfocada al usuario del presidente (@IvanDuque) no arrojó ningún resultado: ( here ). Reuters tampoco encontró registro alguno, por parte de medios de comunicación, de que Duque haya dicho esto.

Este tuit parece haber sido fabricado a través del montaje de un tuit auténtico de Duque

La búsqueda de las palabras clave “Con dolor” en la cuenta del político ( here ) reveló entre los resultados un tuit publicado el 14 de abril de 2021 donde el mandatario lamenta el fallecimiento de un senador colombiano al que se refiere como “un parlamentario orgulloso”: ( here ). En las respuestas a ese tuit es posible encontrar la captura de un tuit, ahora eliminado, de la cuenta del Senado de Colombia (@SenadoGovCo) donde hace la corrección de que en ese país no existe un parlamento sino un congreso ( here ).

De acuerdo con reportes de medios en Colombia, la persona que manejaba la cuenta oficial se confundió de perfil pues quería escribir desde su cuenta personal, aquí: ( here , here , here ).

En la captura de pantalla publicada por el usuario @WFHurtado, e incluida en la nota de El Heraldo, se observan las mismas interacciones que en el supuesto tuit de Duque sobre la cancelación de Facebook (33 respuestas, 97 compartidos y 304 Me gusta). Asimismo, la captura de pantalla muestra que el tuit de respuesta del Senado también menciona al perfil de la Presidencia de la República en Colombia (@infopresidencia).

En referencia al tuit difundido en redes sociales, la Presidencia de la República de Colombia dijo en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter ( here , here ), que se trata de un contenido “falso”. “En ningún momento ha sido iniciativa del Gobierno Nacional, quitar el internet o promover el cierre de ninguna red social en nuestro país”, añadió.

Las manifestaciones en Colombia han dejado un saldo de 24 muertes, aunque los grupos de derechos humanos afirman que la cifra de muertos supera los 30. En un principio, las protestas rechazaban un plan de reforma fiscal promovido por el presidente Duque que después se retiró; pero ahora se transformaron en una demanda contra la pobreza, la violencia policial y otros problemas sociales del país. Más información, aquí: ( here ).

VEREDICTO

Alterado. Reuters no encontró registro de este tuit. La captura de pantalla parece haber sido creada a través de un montaje, utilizando un tuit publicado por el presidente Iván Duque el 14 de abril sobre el fallecimiento de un senador. La Presidencia de la República de Colombia también desmintió la imagen.

