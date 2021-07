Fact Check-Japón no acaba de sufrir un terremoto de 7.1 grados, imágenes de redes sociales son de sismos anteriores en el país asiático

CIUDAD DE MÉXICO, 6 jul (Reuters) - Usuarios de redes sociales compartieron entre finales de junio y principios de julio de 2021, como una noticia de última hora, un terremoto de 7.1 grados en Japón y mostraron fotografías y un video de las consecuencias del supuesto temblor telúrico. Sin embargo, las imágenes y los datos corresponden a sismos registrados anteriormente en la nación asiática.

"De última hora. Sismo de 7.1 sacude a Japón. Las imágenes son escalofriantes. Mira el video trasmitido en vivo de haces unos minutos. Mira cómo la fuerza de la naturaleza destruye todo a su paso", dicen dos de esas publicaciones en Facebook aquí ( here ) y aquí ( here ).

Según la página web de la Agencia Meteorológica de Japón, que lleva un registro de los temblores que impactan al archipiélago nipón, entre el 6 de junio y el 5 de julio de 2021 no hubo ningún temblor de semejante magnitud aquí ( here ). El más intenso fue de 5.5 grados pero fue en mares cercanos a la isla Chichishima y se sintió con una magnitud de 2.2 grados, apenas perceptible, en la aldea de Ogasawara, que forma parte de la Prefectura de Tokio aquí ( here ).

Las falsas publicaciones muestran un montaje fotográfico que presenta en la parte de arriba un mapa de Japón con un punto rojo marcando el epicentro del terremoto y de fondo una fotografía de la entrada del mar a consecuencia de un tsunami, y en la parte de abajo una fotografía de un vehículo junto a una enorme grieta en una calle.

En el caso del mapa, es posible encontrarlo en páginas de medios de comunicación como la agencia de noticias argentina Telam, cuando el 20 de marzo de 2021 se produjo un temblor de 7.2 grados, aquí ( here ). La foto del tsunami que se funde con el mapa es en realidad una captura de pantalla de un video del oleaje causado cuando se registró un terremoto en marzo de 2011 en las costas nororientales japonesas, que afectó a la central nuclear de Fukushima y se saldó con más de 1,200 muertos aquí ( here ) y aquí ( here ).

Respecto a la fotografía del vehículo, corresponde a un terremoto de 6.6 grados que golpeó la isla nipona de Hokkaido el 5 de septiembre de 2018 aquí ( here ). La instantánea, tomada por la agencia de noticias francesa AFP, fue reproducida por la cadena de televisión alemana Deutshe Welle aquí ( here ) y por el diario chileno La Nación aquí ( here ).

Una de las falsas publicaciones acompaña el texto y el montaje fotográfico con un enlace al perfil de YouTube de un blog de noticias llamado Telesur Yucatán aquí ( here ). El video muestra una selección de imágenes del interior de varios edificios temblando, mientras caen objetos al suelo. Mediante una búsqueda de imagen inversa de los cuadros del video Reuters encontró que corresponden al temblor de 7.3 grados registrado frente a las costas de Fukushima el 13 de febrero de 2021, diez años después de aquella tragedia, aunque en este caso con un saldo de un centenar de heridos aquí ( here ), aquí ( here ) y aquí ( here ).

VEREDICTO

Falso. Imágenes de terremoto en Japón corresponden a sismos registrados en los últimos años y no a un movimiento telúrico reciente.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales here