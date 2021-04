Fact Check- Video muestra una jeringa de utilería que no se emplea para vacunación

13 abr (Reuters) - Usuarios en redes sociales compartieron un video donde se muestra cómo la aguja de una jeringa se retrae al ejercer presión sobre ella y cómo un líquido café dentro del tubo desaparece al bajar el émbolo, pero es visible al subirlo. De acuerdo con las publicaciones esto sería parte de un plan en el que los políticos usan esta jeringa para simular una vacunación. Esto es engañoso: las imágenes muestran el funcionamiento de un objeto de utilería.

Las publicaciones (aquí here ), (aquí here ) utilizan un video donde se muestra el funcionamiento de la jeringa y datan de mediados de marzo de 2021.

Usuarios comentando en las publicaciones especulan sobre el uso de estas jeringas en la vacunación de figuras políticas, por ejemplo: “este es el tipo de jeringa que usan los políticos y hacerte creer que se han vacunado” y “Eso usan para los vídeos de tv. Y la gente se lo cree”.

Sin embargo, el video que utilizan como evidencia en realidad pertenece a la demostración del funcionamiento de un artículo de utilería. Este material, con mayor calidad, puede verse en YouTube aquí ( here ) titulado “Stunt Syringe” (cuya traducción más cercana es “Jeringa de truco”).

El canal pertenece a la compañía estadounidense Crimson Hands Fx, especializada en maquillaje y efectos especiales para producciones audiovisuales. De hecho, en la descripción del video de YouTube hay un enlace a la tienda de la compañía alojada en el servicio Etsy para adquirir este producto ( here ).

En dicho sitio se especifica que la jeringa está hecha de metal y resina; asimismo que “no sólo permite dar la apariencia de clavar una aguja en la piel, sino de inyectar líquidos […] o extraer sangre de alguien”. La descripción del producto finaliza con la advertencia “Esta jeringa no puede extraer ni inyectar ningún líquido y sólo está destinada a dar el efecto de ello”.

En ocasiones anteriores, Reuters ha desmentido publicaciones sobre supuestas “vacunaciones falsas” en figuras políticas y públicas.

Como evidencia algunos usuarios, por ejemplo, cuestionan el uso de agujas retráctiles, que son comúnmente utilizadas para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sanguínea por lesiones con agujas. (aquí here ) y aquí ( here ). Otras publicaciones utilizan imágenes sacadas de contexto (aquí here ) y aquí ( here ).

VEREDICTO

Engañoso. Esta jeringa es un artículo de utilería, pensado para su uso en producciones audiovisuales. El diseño del artículo no permite inyectar ningún líquido por lo que tampoco puede ser utilizada en una vacunación.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí (here) .