Fact Check-Periodista Jorge Ramos no llamó a México un “milagro económico”, tuit fue fabricado

16 jun (Reuters) - En redes sociales circula una aparente captura de pantalla de un tuit de Jorge Ramos, periodista y presentador de Univisión, en el que describe a México como un “milagro económico” con la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El tuit no es auténtico: no hay registro de tal contenido en su cuenta oficial y una vocera de Univision confirmó que es falso.

El mensaje, aparentemente enviado desde su cuenta verificada @jorgeramosnews ( twitter.com/jorgeramosnews ) se lee: “Se acabó la devaluación, se acabaron los incrementos a la gasolina, se gobierna sin deuda, tengo que confesar que jamás imagine este escenario con @lopezobrador_ es casi un milagro económico”.

Publicaciones con la imagen compartidas al menos 2,500 veces pueden verse en Facebook ( here , here , here , here, here y en Twitter ( here , here , here ).

“Jorge Ramos no publicó este tuit”, dijo a Reuters Sandra Ramos, vocera de Univision en un correo electrónico.

Reuters no encontró registro de que el periodista haya publicado tal declaración. Una búsqueda de palabras clave en su cuenta de Twitter y en Google no devolvió ningún resultado ( here , bit.ly/2SvvPWV ). El último tuit de Ramos con mención a la cuenta oficial de López Obrador es del 2019 como puede verse aquí ( here ).

La captura de pantalla no muestra una fecha de publicación exacta, pero indica que el tuit fue supuestamente retuiteado y comentado más de 30,000 y 4,000 veces respectivamente. Reuters tampoco encontró tuits de terceros respondiendo a Ramos sobre el contenido.

La falsa captura circula días después de que el periodista comentó que López Obrador “no es Nicolás Maduro, no es Hugo Chávez” y que “México no es Venezuela” ( youtu.be/EAQiJoYYMqM?t=1616 ).

VEREDICTO

Falso. El periodista Jorge Ramos no publicó un tuit llamando a México un “milagro económico” con la administración de López Obrador. No hay registro de este contenido y una vocera de Univision dijo a Reuters que el contenido no es auténtico.

