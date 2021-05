Fact Check-Lady Gaga no ha pronunciado su apoyo a partido político mexicano

21 may (Reuters) - Una fotografía que muestra a la cantante estadounidense Lady Gaga con una blusa del partido político mexicano Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido compartida en redes sociales a pocos días de las elecciones más grandes en la historia de México. La imagen está manipulada y fue tomada en 2016; Reuters no encontró pronunciamientos de la intérprete sobre la política mexicana.

Las publicaciones en redes sociales que retoman esta imagen aseguran que la fotografía data de 2018, en plenas elecciones presidenciales en México como muestra de su apoyo al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que se presentó al cargo como candidato de Morena. Sin embargo, también aseguran que en una “reciente transmisión en vivo”, la artista se pronunció a favor de la construcción del Tren Maya, una de las obras emblemáticas de la presente administración. Ejemplos de estas publicaciones en Facebook pueden verse aquí: ( here , here , here ).

Mientras unos usuarios celebran la supuesta postura de la cantante, otros aseguran que se trata de una manipulación.

Una búsqueda inversa por la plataforma TinEye revela que esta imagen en realidad es de septiembre de 2016. De acuerdo con el medio InStyle, ( here ) al momento de la toma de la fotografía, la intérprete salió de su estudio Z100 en Nueva York para saludar a sus seguidores. En la imagen original la blusa no tiene el logotipo de Morena sino un discreto diseño con su nombre “Lady Gaga”. Otras fotografías de ese día pueden verse aquí: ( here ).

Reuters no encontró algún pronunciamiento de Lady Gaga sobre los partidos políticos en México o sus recientes proyectos de infraestructura.

Anteriormente, Reuters ha desmentido otras publicaciones en redes sociales sobre las elecciones del próximo 6 de junio en México: ( here , here , here , here , here ).

VEREDICTO

Alterado. La imagen original fue tomada en 2016 y no muestra el logo de Morena. Reuters no encontró pronunciamientos de Lady Gaga sobre los partidos políticos mexicanos.

