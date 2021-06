Fact Check-Letrero de bienvenida a ciudad mexicana no dice estar libre de partido gobernante

11 jun (Reuters) - En redes sociales circula la fotografía de una señalización vial que da la bienvenida a la ciudad mexicana de León, en el estado de Guanajuato, y la presenta como un lugar “libre” del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La imagen está manipulada y la versión sin editar circula, al menos, desde 2018.

“¡Bienvenidos a León! Ciudad libre de Morena” puede leerse en la fotografía de una señalización vial de color azul por la que varios automóviles van pasando. Las publicaciones que comparten esta imagen en Facebook donde ha superado las 6 mil reacciones y ha sido compartida más de 1,200 veces: ( here , here , here ). Otro ejemplo en Twitter es visible aquí: ( here ).

Entre los comentarios es posible encontrar a usuarios que celebran la imagen: “Dios quiera”. También quien está en desacuerdo con ella: “es curioso que se exalte eso y no lo que pasa en el municipio”, pero también hay quien duda de su autenticidad y la describen como un montaje.

La imagen editada parece haber sido creada a partir de una fotografía que circula en blogs al menos desde el 2018 ( here , here ), donde se muestra que el mensaje de bienvenida a la ciudad, además de estar en español, también está en inglés y japonés. Elementos como otras señalizaciones, postes de alumbrado público y alineación de los automóviles, coinciden con los que pueden ser encontrados en la fotografía que menciona a Morena.

Medios locales reportaron que la iniciativa de la Secretaría de Turismo del estado de añadir el japonés en la señalética de León nació, al menos, desde 2014 debido a la nacionalidad de los inversionistas extranjeros en Guanajuato ( here , here , here ).

Reuters pudo ubicar este señalamiento en Google Streetview; la captura más reciente, que data de marzo del 2020, tampoco hace mención de ningún partido político:( here!3m6!1e1!3m4!1sYS8KoSgsFbCr5d5oNuI_og!2e0!7i16384!8i8192 ).

A través de una búsqueda por la herramienta CrowdTangle, Reuters constató que las primeras publicaciones en páginas o grupos públicos en Facebook que compartieron la imagen manipulada son de octubre del 2020 ( here ).

Desde 1995, los gobernadores electos en el estado al centro del país han pertenecido al Partido Acción Nacional (consultar la página 85 del siguiente documento: here ).

VEREDICTO

Alterado. Este letrero de bienvenida al estado de Guanajuato no indica que es una ciudad “libre de Morena”. La fotografía original utilizada para este montaje no incluye ninguna mención a un partido político y circula, al menos, desde el 2018.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales ( here ) .