Fact Check-Por ley, autoridad electoral mexicana entrega listas nominales a todos los partidos antes de las elecciones

6 jun (Reuters) - Distintos usuarios han compartido en redes sociales un video en el que se asegura que el partido político Morena realizó un operativo para comprar votos en el estado de Aguascalientes, en el centro de México. Como aparente prueba, se denuncia que al interior de varios automóviles se hallaron cajas con listas nominales. Sin embargo, la posesión de listas nominales no es prueba de fraude. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) todos los partidos políticos las reciben antes de las elecciones para que cotejen la votación ese día. Reuters no pudo contactar con la autora del video para evaluar otras afirmaciones realizadas en el material, y por tanto estas están fuera del alcance de esta verificación.

El video ha sido compartido, al menos, por una veintena de páginas en Facebook. Uno de los videos acumula más de 130,000 reproducciones ( here , here , here ).

En el material, de casi siete minutos, una mujer afirma que al interior de una camioneta hay cajas con listas nominales que contienen información de los votantes, señalando unas cajas que dicen “Morena defensa del voto” y otras con el logo del INE, que se alcanzan a leer a través de los cristales de los vehículos. Además, sostiene que la posesión de estos documentos es “algo obviamente ilegal” y pide la intervención de las autoridades porque, según dice, eso es “evidentemente un delito”.

La aseveración de que esto sería evidencia de fraude es falsa. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (ver artículo 153 aquí: here ), las listas nominales se imprimen con una fotografía y el nombre de los ciudadanos que “obtuvieron su credencial para votar” en el país y se entregan a todos los partidos en la nación, a más tardar, un mes antes de los comicios.

El INE también hizo esta aclaración en relación al video aquí ( here, here)

Reuters no pudo identificar el origen de las imágenes para contactar a la mujer que grabó estas imágenes.

Contactado por Reuters, Manuel González, coordinador de estrategia digital del Comité Estatal de Morena en Aguascalientes, negó las acusaciones hechas en el material.

El Sabueso, la sección de verificación del portal de noticias mexicano Animal Político, también desmintió este contenido aquí ( here )

VEREDICTO

Falta contexto. En un video se denuncia que al interior de unos vehículos se encontraron listas nominales de Aguascalientes, pero esto no demuestra un supuesto operativo de Morena para comprar votos, un fraude o un delito. El INE informó que, con base en la legislación, estos son entregadas previamente a los partidos para cotejar la votación el día de la elección. Otras afirmaciones realizadas en este video están fuera del alcance de esta verificación.

